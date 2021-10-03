Первый тайм команды провели в разведке и не слишком впечатляли. А вот после перерыва оба коллектива прорвало. Первый гол во встрече в свой актив записал Мане, ему ассистировал Салах. Сити ответил точным выстрелом Фодена с острого угла.

Ливерпуль расписал боевую ничью в матче с Манчестер Сити – бешеный Гвардиола и провал на фланге Зинченко

Уже через несколько минут Мохамед Салах легко накрутил оборону "горожан" и пробил Эдерсона. Манчестер Сити не планировал сдаваться и сравнял счет на табло: Жезус сбросил пяткой под удар де Брюйне, а Кевин с лету пробил (не обошлось без рикошета). Больше никто не забивал. Команда Клоппа осталась второй, а подопечные Гвардиолы – третьими.