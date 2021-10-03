Чемпионат Англии 2021/22, 7-й тур

Кристал Пелас – Лестер Сити – 2:2

Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 – Ихеаначо, 31, Варди, 37

Тоттенхем – Астон Вилла – 2:1

Голы: Хьойберг, 27, Таргетт, 71 (автогол) – Уоткинс, 67

Вест Хем – Брентфорд – 1:2

Голы: Боуен, 80 – Мбемо, 20, Висса, 90+4

Лестер ужасно провел последние четыре матча, не выиграв ни в одном из трех туров АПЛ и потерпев поражение в Лиге Европы от Легии. "Лисы" были злыми, поэтому в выездной встрече против Кристал Пэлас им была необходима только победа. Сильная мотивация вылилась в два гола до перерыва: на 31-й минуте Ихеаначо вывел Лестер вперед, отличившись в свой 25-й день рождения, а на 37-й Варди С передачи Барнса удвоил преимущество – это уже 90-й гол Джейми, забитый после 30-летия. Только у Яна Райта больше (93).

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Впрочем, после перерыва гандикап подопечных Брендана Роджерса был сведен на нет. У хозяев классно сработали замены: Олисе, который сменил Айю на 53-й минуте, отыграл отставание "орлов" уже через восемь минут – 19-летний хавбек стал первым с 1998-го года тинейджером Кристал Пэлас, которому удалось забить в АПЛ. На 72-й же Шлупп сравнял счет уже через 48 секунд после появления на поле. 2:2! Шокированный Лестер так и не ответил на эти голы. Финальный свисток зафиксировал ничью.

В параллельном матче Тоттенхэм пытался решить сразу три задачи. Во-первых, необходимо было реабилитироваться за сокрушительное поражение в дерби с Арсеналом. Во-вторых, лондонцы должны были прервать 3-матчевую проигрышную серию, в которой каждый раз команда пропускала по три гола. В-третьих, нельзя было отставать от зоны еврокубков – в случае победы над Астон Виллой "шпоры" приблизились бы к ней вплотную.

На 27-й минуте тройная мотивированность подопечных Эшпириту Санту вылилась в гол Хёйберга. Ассистентом выступал Сон, который стал вовлеченным в 11 голов в последних 12 матчах АПЛ. После этого команды долго обменивались моментами, пока на 67-й минуте Вилла не сравняла счет в результате комбинации с пасом Таргетта под удар Уоткинсу в пустые ворота – 1:1! Впрочем, счастье бирмингемцев продолжалось недолго, ведь уже на 71-й Таргетт подрезал мяч в собственные ворота после удара Моуры. 2:1! Именно этот эпизод и решил судьбу встречи. "Шпоры" празднуют победу.

Вест Хэм в родных стенах принимал Брэнтфорд. "Молотобойцы" выступали фаворитами пары, однако уже на 20-й минуте гости открыли счет – это Мбемо получил мяч на периметре штрафной и точно пробил в левый угол. 0:1! Этот счет держался до 80-й минуты, пока Боуэн не сравнял его, замкнув подачу с углового.

Казалось, что у лондонцев еще есть время выиграть встречу, однако на 90+4-й минуте местную публику шокировал Висса. Нападающий Брендфорда, который вышел на поле на 82-й минуте, выстрелил с отскока, прошив Фабиански – 1:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Ярмоленко так и не покинул скамейку запасных.

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