Стартовий свисток на Енфілді пролунав о 18:30. Ліверпуль підійшов до матчу у хорошому настрої, що транслювалось через головного тренера, Клопп дозволяв собі на прес-конференції жартувати та підколювати Гвардіолу. В останньому матчі Ліги чемпіонів мерсисайдці на виїзді знищили Порту (1:5), а в АПЛ у команди Клоппа було на один заліковий бал більше (14), ніж у чинного тріумфатора турніру. Не псував настрій господарям навіть той факт, що Ліверпуль вже два роки не може здолати Сіті, пропустивши від підопічних Гвардіоли 9 м'ячів за останні три поєдинки.

Манчестер провалився у ЛЧ, поступившись ПСЖ (0:2), а Пеп став свідком дебютного гола свого улюбленця за паризький клуб. В англійській першості справи у "містян" непогані, до матчу гості розташувались на 5-й сходинці, але відрив від лідера перегонів Челсі становив лише три очки. Великих сюрпризів зі стартовими складами не було у жодного з наставників. Захисник Сіті Олександр Зінченко продовжує перебувати під опікою манчестерських лікарів. Гвардіола прогнозував повне відновлення українця від травми литкового м'яза вже після паузи на матчі збірних.

Старт зустрічі виявився доволі спокійним, попри шалену підтримку фанів "червоних", які гучно затягнули свою фірмову "You'll Never Walk Alone" на трибунах, а також заряджали мерсисайдців поза межами стадіону.

The Reds are in the building #LIVMCI pic.twitter.com/KOIOOadRqJ — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

Цього запалу футболістам Ліверпуля вистачило на дві з половиною позиційні атаки на початку, а потім вже команда Клоппа повністю віддала ініціативу гостям. Язик не повернеться сказати, що Манчестер Сіті тотально домінував до перерви, але кілька хороших нагод хлопці Гвардіоли змарнували. Де Брюйне, Гріліш, Фоден могли відкривати рахунок, останній виглядав в атаці найактивнішим. Мотором у машині гостей був Бернарду Сілва, який в одному з епізодів змусив Енфілд аплодувати, продемонструвавши ефектне соло.

Just Bernardo Silva showing his magic ? pic.twitter.com/35UP5bggKf — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) October 3, 2021

Перший тайм залишився за гостями, хоча нічийний рахунок виглядав цілком органічно. Схоже, німецький фахівець у роздягальні зумів достукатись до своїх підопічних, адже у другій половині гри на поле вийшла зовсім інша команда, яка почала виправдовувати зірвані голоси своїх вболівальників. Мерсисайдці набрались сміливості бігти вперед, а гра оборонців Ляпорта з Діашем вже не виглядала такою надійною. Гол не змусив себе довго чекати. Салах та Мане, про ворожнечу яких вже написали усі британські таблоїди, організували взяття воріт. Єгиптянин спокійно прорвався правим флангом і розрізним пасом вивів Садьйо на зустріч з Едерсоном – 1:0.

Святкували господарі не довго. Фоден все ж пробив "стіну" Аліссона. Габріел Жезус на нетиповій для себе позиції організував гол для Філа, пройшовши кількох суперників, притримавши м'яч та відпасувавши в ідеальний момент, а Фоден вже по-більярдному пробив у дальній кут.

Гвардіола завівся не на фарт для своїх. Знову "прилетіло" Манчестеру з правого флангу і знову Салах. Чим займались захисники у моменті з другим голом Ліверпуля – незрозуміло. Чомусь зупиняли Мохамеда найактивніше Сілва та Фоден, очевидно, безуспішно.

Рятувати нервову систему Пепа, який отримав вже попередження від арбітра, взявся Кевін. Після хаосу у штрафному майданчику господарів м'яч відскочив до Де Брюйне. Бельгієць здалеку традиційно розрядив свою гармату та не без рикошета від суперника зрівняв рахунок – 2:2.