Матч между Ливерпулем и Лестером имел статус битвы за лидерство в АПЛ, ведь мерсисайдцы отставали первой позиции на три очка, а Лестер – на два. Правда, у "красных" шанса получить единоличное лидерство не было, ибо у Тоттенхэма лучшая разница мячей, а вот "лисы" вполне могли возглавить турнырну таблицу – тем более, что чемпион столкнулся с безумными кадровыми потерями. Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных ван Дейка, Гомеса, Александера-Арнольда и Хендерсона, а Салах остался на самоизоляции из-за положительного тест на COVID-19.

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Всю неделю в СМИ писали, как же трудно будет Ливерпулю на фоне таких проблем, но в первом тайме мерсисайдцы просто не заметили соперника. От первой и до последней минуты инициатива и преимущество были на стороне "красных" – и они конвертировали их в опасные моменты. Уже на 4-й минуте после подачи с углового мимо ближней штангу бил Мане, на 9-й Джонс выстрелил с правого края штрафной с передачи Садьо (Шмейхель парировал), а на 10-й сенегалец пробил из-за пределов штрафной по центру (в руки голкиперу).

Ещё через три минуты забивать с 20 метров мог Жота – "лис" снова спас Шмейхель. В конце концов, давление хозяев завершилось автоголом Эванса на 21-й минуте – Джонни срезал мяч в собственные ворота после навеса от углового флажка. 1:0.

Уже на 23-й минуте в ворота гостей влетел второй гол, однако рефери отменил его из-за нападения на вратаря со стороны Жоты. Лестер огрызнулся ударом Барнса с 11 метров после прострела Варди – получилось неточно. На 34-й минуте у Лестера возник второй момент – это Джастин с линии штрафной отправил мяч в сантиметрах от дальней штанги, а перед свистком на перерыв дальний удар Тилеманса парировал Алиссон. Между этими эпизодами на поле играла только одна команда, которая владела мячом 65% игрового времени и нанесла девять ударов.

В конце концов, на 41-й минуте фантастический футбол Ливерпуля завершился вторым взятием ворот: Робертсон на левом фланге переиграл Олбрайтона и исполнил подачу в штрафную, а Жота замкнул головой в дальний угол – 2:0. Интересно, что Диогу стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить в первых четырёх матчах на Энфилде. Показательно, что в голевой комбинации мерсисайдцев было проведено аж 30 передач – это рекорд Ливерпуля как минимум с 2006 года.

На перерыв команды ушли при счёте, установленном Жотой. Второй тайм продолжился в том же ключе, что и первый – Ливерпуль доминировал и постоянно обострял игру. Так, уже на 47-й минуте Жота ударом с нескольких метров замыкал подачу от Робертсона – немного неточно. Темп хозяев не сбила даже травма Кейта; "красные" продолжали давление и едва не забили на 55-й вследствие выхода Мане практически один на один – в завершении эпизода Садьо пробил в дальнюю девятку, Шмейхель парировал, а Фукс вынес мяч с линии ворот.

Ещё через две минуты вторым автоголом мог отметиться Эванс: Жота качнул Джастина на правом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол, Шмейхель спас, но Жота тут же прострелил – Каспер снова сыграл, а Эванс в попытке не дать Фирмино сыграть на добивании попал в штангу собственных ворот!

После этого в матче наступила некоторая пауза в активности. Ливерпуль позволил Лестеру немного поиграть в футбол, а Брендан Роджерс добавил к атаке Ундера и Прата. Впрочем, ни одного момента им создать не удалось, а хозяева после отдыха начали методично душить "лис". Некоторое время они держались, но на 78-й минуте оборона гостей треснула по швам: Жота отдал филигранный пас в штрафную на Фирмино, а тот вышел один на один и пробил низом в дальний угол – гостей спасла штанга! Бобби пытался добить, но Олбрайтон вынес мяч с линии ворот. Сферу перехватил Мане, который выстрелил из центра штрафной – удар заблокировали!

Лестер ничем не ответил, а Ливерпуль продолжал давление. На 83-й минуте дальний выстрел низом прошёл у Мане, но Шмейхель парировал. Фирмино снова мог сыграть на добивании, но не успел. Не беда! На 86-й минуте он таки забил свой гол, точным ударом головой замкнув подачу с углового – 3:0! Лестер капитулировал.

Таким образом, Ливерпуль набрал 20 очков и догнал Тоттенхэм на вершине турнирной таблицы, уступая "шпорам" только по разнице мячей. Лестер, имея в активе 18 зачётных баллов, опустился на четвёртую позицию.

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