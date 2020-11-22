Матч між Ліверпулем і Лестером мав статус битви за лідерство в АПЛ, адже мерсисайдці відставали першої позиції на три залікових бали, а Лестер – на два. У "червоних" шансу здобути одноосібне лідерство не було, бо у Тоттенхема краща різниця м'ячів, а от "лиси" цілком могли очолити турнірну таблицю – тим паче, що чемпіон зіткнувся з шаленими кадровими втратами. Юрген Клопп не міг розраховувати на травмованих ван Дейка, Гомеса, Александера-Арнольда та Хендерсона, а Салах залишився на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19.

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Весь тиждень у ЗМІ писали, як же важко буде Ліверпулю на тлі таких проблем, але у першому таймі мерсисайдці просто не помітили суперника. Від першої і до останньої хвилини ініціатива та перевага були на стороні "червоних" – і вони конвертували їх у небезпечні моменти. Вже на 4-й хвилині після подачі з кутового повз ближню стійку бив Мане, на 9-й Джонс вистрілив з правого краю штрафного з передачі Садьйо (Шмейхель парирував), а на 10-й сенегалець пробив з-за меж карного майданчика по центру (в руки голкіперу). Ще за три хвилини забивати з 20 метрів міг Жота – "лисів" знову врятував Шмейхель.

Зрештою, тиск господарів завершився автоголом Еванса на 21-й хвилині – Джонні зрізав м'яч у власні ворота після навісу від кутового прапорця. 1:0. Цікаво, що це вже шостий автогол ірландця у кар'єрі. Більше забивали тільки Річард Данн (10), Каррагер (7) і Шкртел (7).

Вже на 23-й хвилині у ворота гостей влетів другий гол, однак рефері скасував його через напад на воротаря з боку Жоти. Лестер огризнувся ударом Барнса з 11 метрів після прострілу Варді – вийшло неточно. На 34-й хвилині у Лестера виник другий момент – це Джастін з лінії карного майданчика спрямував м'яч у сантиметрах від дальньої стійки, а перед свистком на перерву дальній удар Тілеманса парирував Аліссон. Між цими епізодами на полі грала тільки команда господарів, яка володіла м'ячем 65% ігрового часу й завдала дев'ять пострілів до 40-ї хвилини.

Зрештою, на 41-й хвилині фантастичний футбол Ліверпуля завершився другим взяттям воріт: Робертсон на лівому фланзі переграв Олбрайтона й виконав точну подачу в штрафний, а Жота замкнув головою в дальній кут – 2:0. Цікаво, що Діогу став першим футболістом в історії клубу, якому вдалося забити у перших чотирьох матчах на Енфілді. Показово, що у гольовій комбінації мерсисайдців було проведено аж 30 передач – це рекорд Ліверпуля як мінімум з 2006 року.

На перерву команди пішли за рахунку, встановленого Жотою. Другий тайм продовжився у тому ж руслі, що і перший – Ліверпуль домінував і постійно загострював гру. Так, вже на 47-й хвилині Жота ударом з кількох метрів замикав подачу від Робертсона – трохи неточно.

Темп господарів не збила навіть травма Кейта. "Червоні" продовжували тиск і ледь не забили на 55-й хвилині внаслідок виходу Мане практично віч-на-віч – у завершенні епізоду Садьйо пробив у дальню дев'ятку, Шмейхель парирував, а Фукс виніс м'яч з лінії воріт. Ще за дві хвилини другим автоголом міг відзначитись Еванс: Жота хитнув Джастіна на правому краю штрафного й потужно пробив у ближній, Шмейхель врятував, але Жота тут же прострілив – Каспер знову зіграв, а Еванс у спробі не дати Фірміно зіграти на добиванні влучив у стійку власних воріт!

Після цього у матчі наступила деяка пауза в активності. Ліверпуль дозволив Лестеру трішки пограти у футбол, а Брендан Роджерс одразу додав до атаки Ундера та Прата. Втім, жодного моменту їм створити не вдалося, а господарі після відпочинку почали методично душити "лисів". Деякий час вони трималися, але на 78-й хвилині оборона гостей тріснула по швах: Жота віддав філігранний пас у штрафний на Фірміно, а той вийшов віч-на-віч та пробив низом у дальній кут – гостей врятувала стійка! Боббі намагався добити, але Олбрайтон вибив м'яч з лінії воріт. Сферу перехопив Мане, який вистрілив з центру карного майданчика – удар заблокували!

Лестер нічим не відповів, а Ліверпуль продовжував тиск. На 83-й хвилині дальній постріл низом пройшов у Мане, але Шмейхель парирував. Фірміно знову міг зіграти на добиванні, але не встиг. Не біда! На 86-й хвилині він таки забив свій гол, точним ударом головою замкнувши подачу з кутового – 3:0! Лестер капітулював.

Таким чином, Ліерпуль набрав 20 очок і наздогнав Тоттенхем на вершині турнірної таблиці, поступаючись "шпорам" лишень за різницею м'ячів. Лестер, маючи в активі 18 залікових балів, опустився на четверту позицію.

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