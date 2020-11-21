"Мне нечего сказать публично о тех вещах, о которых я говорю со своими игроками наедине. Но я могу сказать, что летом я был в Германии и пропустил день рождения друга. На том мероприятии присутствовали всего 50 человек. Я решил в последнюю минутку не ехать, хоть такие собрания в то время были разрешены в Германии. Именины были на открытом воздухе, но я все равно не пошел.

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В других странах на тебя оказывают большее социальное давление, а свадьба брата – это особый момент. Что я могу сказать, так это то, что все мои игроки невероятно дисциплинированы. Было несколько подобных случаев, но все они знают о ситуации.

Иногда это не срабатывает и что-то происходит не так, как мы хотим. В такие моменты мы оказываемся в той ситуации, в которой находимся. Все остальное – между мной и Салахом. Мы с ним уже переговорили об этой ситуации, поэтому все в порядке", – цитирует Клоппа BBC.

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