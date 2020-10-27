Ливерпуль в своих соцсетях опубликовал видео с новой тренировочной базы команды, расположенной в Керкби. Строительство базы завершилось недавно, и ожидается, что "красные" переедут туда в середине или конце ноября.

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Одной из причин, почему клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Керкби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой.

Добавим, что нынешняя база Ливерпуля расположена в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренируются с 1950-х годов. Именно здесь легендарный Билл Шенкли представил и внедрил свой инновационный в то время комплекс тренировок "Pass and Move".

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