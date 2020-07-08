toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Топ-10 стадионов с лучшей атмосферой – феномен обогнал Ливерпуль и Дортмунд

18:12 - Читати українською
Топ-10 стадионов с лучшей атмосферой – феномен обогнал Ливерпуль и Дортмунд
Бомбонера

Популярное французское издание France Football создало рейтинг лучших футбольных арен по атмосфере. Представляем топ-10 списка.

10. Маракана – Фламенго, Флуминенсе

9. Сан Мамес – Атлетик

8. Георгиос Караискакис – Олимпиакос

7. Водафон Парк – Бешикташ

6. Монументаль – Ривер Плейт

5. Селтик Парк – Селтик

4. Райко Митич – Црвена Звезда

3. Сигнал Идуна Парк – Боруссия Дортмунд

2. Энфилд – Ливерпуль

1. Бомбонера – Бока Хуниорс

20 найкращих футбольних стадіонів світу

blog_ava
Гризманн встретился с руководством Барселоны – судьба француза определена
11:49
6437
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Бока Хуниорс Бока Хуниорс Мир Сигнал Идуна Парк Энфилд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Динамо Киев
21:30
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук