Ліверпуль у своїх соцмережах опублікував відео з нової тренувальної бази команди, розташованої у Керкбі. Будівництво бази завершилося недавно, і очікується, що "червоні "переїдуть туди в середині або кінці листопада.

Ліверпуль переніс дату реконструкції Енфілда через коронавірус

Однією з причин, чому клуб вирішив перевезти команду в інше місце, став той факт, що в Керкбі тренуються молоді гравці. Таким чином, юні футболісти зможуть займатися поруч з основою.

Додамо, що нинішня база Ліверпуля розташована в Мелвуді. Там футболісти мерсисайдців тренуються з 1950-х років. Саме тут легендарний Білл Шенклі презентував і запровадив свій іноваційни на той час комплекс тренувань "Pass and Move".

Топ-10 стадіонів з найкращою атмосферою – феномен обігнав Ліверпуль і Дортмунд