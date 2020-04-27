Ливерпуль перенес дату реконструкции Энфилда из-за коронавируса

Глобальная пандемия вмешалась в планы руководства мерсисайдского клуба.

Ливерпуль на своем официальном сайте сообщил, что заморозил проект по расширению домашнего стадиона минимум на 12 месяцев из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Напомним, "красные" планировали благодаря расширению одной из трибун увеличить вместимость арены до 61 тысячи человек. Ранее сообщалось, что стоимость работ составит около 60 млн фунтов. Ожидалось, что реконструкция будет завершена летом 2022 года, однако теперь ожидается, что реализация проекта завершится не раньше лета 2023 года.

К слову, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения этой болезнью. От коронавируса умерло более 208 тысяч человек, а вылечились больше 888 тысяч.

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