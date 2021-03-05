"Было бы замечательно использовать Фабинью в полузащите, но не смог сыграть Филлипс, и нам нужно было как-то решать эту проблему.

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Мы имели выбор: положиться на неопытную пару защитников или задействовать Фаба. После матча возникли небольшие проблемы у Кабака. Посмотрим, будет ли он готов сыграть против Фулхэма. В данный момент кажется, что нет. Филлипс и Дэвис будут готовы к матчу. Похоже, кроме Озана, все будут готовы", – цитирует немца Liverpool Echo.

Напомним, что накануне Ливерпуль проиграл Челси и опустился на 7-е место в Премьер-лиге.

Ливерпуль впервые в истории проиграл 5 матчей подряд на Анфилде – зона вылета ближе, чем Сити. Что делать с Клоппом?