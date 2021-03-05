"Було б чудово використовувати Фабінью у півзахисті, але не зміг зіграти Філліпс, і нам потрібно було якось вирішувати цю проблему.

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Ми мали вибір: покластися на недосвідчену пару оборонців чи задіяти Фаба. Після матчу виникли невеликі проблеми в Кабака. Подивимося, чи буде він готовий зіграти проти Фулхема. Наразі здається, що ні. Філліпс і Девіс будуть готові до матчу. Схоже, окрім Озана, всі будуть готові", – цитує німця Liverpool Echo.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль програв Челсі та опустився на 7-ме місце в Прем'єр-лізі.

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