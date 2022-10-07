Ливерпуль имеет ожидаемые проблемы со "стеклянным" новичком – сыграл 13 минут и уже травмировался
Артур Мело с первых недель в Ливерпуле начал оправдывать свой статус травматичного игрока.
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У Артура возникли проблемы с мышцами, но они выглядят не слишком серьезно, сообщает Liverpool Echo. Травмы постоянно преследуют 26-летнего игрока, потому Ливерпуль прекрасно понимал все риски аренды хавбека из Ювентуса. Артур отыграл за "красных" лишь 13 минут в Лиге чемпионов, а в АПЛ еще не дебютировал.
Добавим, что в лазарете Ливерпуля также остаются Робертсон, Кейта и Окслейд-Чемберлен. В воскресенье команда Клоппа сыграет топ-матч на поле Арсенала.
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