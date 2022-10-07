Юрген Клопп підтвердив, що бразилець пропустив матч проти Рейнджерс через травму.

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У Артура виникли проблеми з м'язами, але вони виглядають не надто серйозно, інформує Liverpool Echo. Травми постійно переслідують 26-річного гравця, тому Ліверпуль чудово розумів усі ризики оренди хавбека з Ювентуса. Наразі Артур відіграв за "червоних" лише 13 хвилин у Лізі чемпіонів, а в АПЛ ще не дебютував.

Додамо, що в лазареті Ліверпуля також залишаються Робертсон, Кейта, і Окслейд-Чемберлен. У неділю команда Клоппа зіграє топ-матч на полі Арсенала.

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