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Брайтон потребовал за полузащитника сборной Эквадора Мойзеса Кайседо 70 миллионов евро.
В среду, 28 декабря Ливерпуль отправил Брайтону официальный запрос по поводу желания приобрести полузащитника Мойзеса Кайседо. Об этом информирует эквадорский портал Tera Deportes.
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Сообщается, что Брайтон оценил своего ключевого игрока в 70 миллионов евро, и тем самым ошарашил Ливерпуль. Согласно источнику, руководство "красных" было ошарашено этим предложением.
Брайтон в свою очередь дал понять, что не планирует расставаться со свои игроком задешево.
В этом чемпионате Англии Кайседо сыграл за Брайтон 14 матчей и забил 1 гол.
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