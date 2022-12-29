Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри попросил руководство клуба приобрести полузащитника Брайтона Алексиса Мак Аллистера.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, туринский клуб начал прощупывать почву по поводу этого трансфера, и получил от английского клуба ответ по поводу стоимости чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Согласно источнику, Брайтон требует за своего ключевого футболиста 50 миллионов евро. Сообщается, что Ювентус эта цена не отпугнула, и туринский клуб всерьёз поборется за игрока.

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