Брайтон определился с ценой на Мак Аллистера: Ювентус это не испугало
Брайтон запрашивает 50 миллионов евро за Алексиса Мак Аллистера.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри попросил руководство клуба приобрести полузащитника Брайтона Алексиса Мак Аллистера.
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Как информирует Gazzetta dello Sport, туринский клуб начал прощупывать почву по поводу этого трансфера, и получил от английского клуба ответ по поводу стоимости чемпиона мира в составе сборной Аргентины.
Согласно источнику, Брайтон требует за своего ключевого футболиста 50 миллионов евро. Сообщается, что Ювентус эта цена не отпугнула, и туринский клуб всерьёз поборется за игрока.
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