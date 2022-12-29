Брайтон вимагає за півзахисника збірної Еквадору Мойзеса Кайседо 70 мільйонів євро.

У середу, 28 грудня, Ліверпуль надіслав Брайтону офіційний запит з приводу бажання придбати півзахисника Мойзеса Кайседо. Про це повідомляє еквадорський портал Tera Deportes.

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Повідомляється, що Брайтон оцінив свого ключового гравця у 70 мільйонів євро, і тим самим шокував Ліверпуль. Згідно з джерелом, керівництво "червоних" було приголомшене цією пропозицією.

Брайтон у свою чергу дав зрозуміти, що не планує розлучатися зі своїм гравцем задешево.

У цьому чемпіонаті Англії Кайседо зіграв за Брайтон 14 матчів та забив 1 гол.

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