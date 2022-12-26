Чемпионат Англии 2022/23, 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Янельт, 15, Тоуни, 54 – Кейн, 65, Хёйбьерг, 71

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:3

Голы: Б. Рид, 31, Рим, 71, Митрович, 80

Удаления: Митчел, 34, Томкинс, 57 (оба – Кристал Пэлас)

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голы: Вуд, 3 (пен), Альмирон, 7, Жоэлинтон, 32

Саутгемптон – Брайтон – 1:3

Голы: Уорд-Проуз, 73 – Лаллана, 14, Перро, 35 (автогол), Марч, 56

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 71

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:3

Голы: Уоткинс, 59 – Салах, 5, Ван Дайк, 37, Байчетич, 81

Boxing Day начался для Тоттенхэма с шокирующего часа на стадионе Брентфорда. Уже на 15-й минуте "шпоры" получили в свои ворота первый гол – Форстер парировал выстрел Йенсена с лета, а Янельт сыграл на добивании. На 43-й хозяева забили во второй раз, однако гол Тоуни после выхода один на один отменили из-за офсайда. Через девять минут после перерыва "шмели" таки удвоили свое преимущество усилиями все того же Тоуни, которому удалось замкнуть скидку от Ньоргора после подачи Мбеумо с углового. 2:0!

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Впрочем, Тоттенхэм не сдался, довольно быстро оформив камбэк. Его начал Кейн, который перепрыгнул Ми и метров с восьми замкнул навес от Лангле. Интересно, что Харри забил уже 10-й гол на Boxing Day, что является абсолютным рекордом АПЛ. При этом форвард "шпор" отличился в каждом из семи рождественских матчей.

На 71-й же минуте Кулусевски обыгрался с Догерти на правом краю штрафной и выполнил прострел, а мяч рикошетом от Занки прилетел в ноги Хёйбьергу – тот ударом с близкого расстояния восстановил статус-кво. 2:2 После этого команды разменялись рядом голевых моментов (в частности, Кейн попал в перекладину ворот Брентфорда), однако голкиперы и расточительность форвардов не позволили изменить счет. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.

Лестер дома пытался одержать третью победу подряд, однако все завершилось катастрофой еще в первые полчаса. Уже на 3-й минуте "лисы" привезли пенальти в собственные ворота (Вуд уверенно его реализовал), а на 7-й Альмирон удвоил преимущество "сорок" – он обыгрался в стеночку с Гимараесом и ворвался в штрафную, легко переиграв голкипера. На 32-й же Жоэлинтон замкнул подачу Триппьера с углового – 0:3.

Six league wins in a row.

Another Miggy Almiron beauty.

Sven Botman remains unbeaten.

NEWCASTLE UTD SECOND IN THE PREMIER LEAGUE!



Some day. Some 2023 ahead for #NUFC pic.twitter.com/DapP6Uu6Ut — Andy Sixsmith (@SixsmithTV) December 26, 2022

Во втором тайме счет не изменился. Ньюкасл оформил разгромную победу. Интересно, что забить дважды в матче АПЛ в стартовые 7 минут "сорокам" удалось впервые за 15 лет.

В параллельной встрече фиаско потерпел Саутгемптон, который тоже играл в родных стенах. В соперниках был Брайтон, который открыл счет уже на 14-й минуте усилиями Лалланы (ассист в активе Марча). На 35-й прострел Марча в собственные ворота подрезал Перро, который удвоил преимущество гостей, а фантастический дальний выстрел все того же Марча на 56-й минуте довел дело до разгрома. 0:3.

Саутгемптон отыграл один гол усилиями Уорда-Проуза, однако за двы минуты до своего гола он не забил с пенальти. В итоге, матч завершился со счетом 1:3. Роберто Де Дзерби, чемпион Украины-2022, выиграл 3 из последних 5 матчей АПЛ и на 2 балла опередил Ливерпуль до его матча против Астон Виллы.

Тренд домашних провалов поддержал Кристал Пэлас. В поединке с Фулхэмом подопечные Патрика Виейра пропустили на 18-й минуте вследствие классной передачи Митровича под замыкание Бобби Риду. Отыграться до перерыва хозяевам не удалось – зато они остались в меньшинстве в середине первого тайма в результате удаления Митчелла.

На старте же второго тайма "орлов" добил Томкинс, который получил вторую желтую карточку и оставил Пэлас вдевятером. Как следствие, на 71-й минуте Рим с паса все того же Митровича забил второй гол в ворота Гуайты. 0:2. На 80-й Митрович установил окончательный счет встречи – 0:3.

Darwin Núñez per 90 in the Premier League this season:



◉ Most NPxG

◉ Most shots

◉ Most shots on target

◉ Most offsides

◎ 2nd-most Big Chances missed



He might be the most Marmite player in the Premier League. ? — Squawka (@Squawka) December 26, 2022

Очень уверенно команда Клоппа начала выездной матч против Астон Виллы, которая с Эмери выиграла оба своих матча в АПЛ – пострадали Манчестер Юнайтед Тен Хага и Брайтон Де Дзерби, клубы из топ-7 турнирной таблицы. Феерический первый тайм выдал дуэт крайних защитников Ливерпуля. Когда Робертсон у Александер-Арнольд ловят волну, они вполне могут претендовать на звание лучшей пары фулбеков в мире. Шотландец создал 2 стопроцентных момента, Трент добавил еще 1, к тому же магическим пасом на Энди начал первую голевую атаку. Ван Дейк, как и Салах (Мо сперва отличился сам, а затем ассистировал), забил после стандартного положения.

А дальше началась феерия Дарвина, который запорол 4 железных шанса. Салах тоже не реализовал выход один на один, но хотя бы компенсировал созданием голевых ваозможностей для Нуньеса. Уоткинс тоже способен побороться за звание одного из главных транжир современности. Олли забил уже на старте второй половины, но все как он любит – перед тем залез в офсайд. Впоследствии Александер-Арнольд вспомнил, что умеет наварить на ровном месте. Сначала Трент панически вынес мяч, а затем стал одним из двух защитников, которые позволили Уоткинсу беспрепятственно пробить головой – 1:2.

Darwin Núñez's game by numbers vs. Aston Villa:



23 touches

12 touches in the opp. box (most)

6 shots (most)

4 shots on target (most)

4 Big Chances missed (most)

4 passes completed

2 aerial duels won

2 offsides

1.15 xG (most)



He just keeps going, whatever happens. ‍ pic.twitter.com/HabVmrPvKF — Squawka (@Squawka) December 26, 2022

Вилла неплохо давила, могла забивать еще, но вместо этого пропустила. Дарвин на этот раз сделал все почти идеально. Сохранил владение на лицевой линии и отдал в центр, нейтрализовав запасного вратаря бирмингемцев Ольсена. Ну, а 18-летний испанский хавбек Байчетич стал джокером, пробив между ног Мингсу, хотя тот практически успел прикрыть пустые ворота. Ливерпуль возвращается на 6 место. У команды Клоппа 25 очков и перспектива вскоре атаковать зону Лиги чемпионов. Астон Вилла занимает 12 строчку (18 баллов).