Мерсисайдцы не собираются продавать 29-летнюю звезду этим летом, информирует Sport.es.

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Действующий контракт Салаха истекает летом 2023-го, а переговоры о подписании нового не дают никаких результатов. Египтянин и его окружение увлечены идеей перехода в Барселону, однако трансфер ближайшим летом маловероятен. Ливерпуль будет отклонять либые предложения и надеяться убедить игрока подписать новое соглашение, несмотря на риск потери свободным агентом через год.

В текущем сезоне Салах провел 36 матчей, в которых оформил 28 голов и 10 ассистов.

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