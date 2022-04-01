Мерсисайдці не збираються продавати 29-річну зірку цього літа, інформує Sport.es.

Джеррард повернувся до Ліверпуля у статусі гравця – результативний камбек зіпсували Рівалдо та інші легенди Барселони

Чинний контракт Салаха закінчується влітку 2023-го, а переговори щодо підписання нового не дають жодних результатів. Єгиптянин та його оточення захоплені ідеєю переходу в Барселону, однак трансфер найближчого літа малоймовірний. Ліверпуль буде відхиляти буд-які пропозиції і сподіватися переконати гравця таки підписати нову угоду, попри ризик втрати вільним агентом через рік.

Додамо, що у поточному сезоні Салах провів 36 матчів, в яких оформив 28 голів та 10 асистів.

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