Легенды Ливерпуля и Барселоны провели товарищескую встречу, в которой верх взяли "блаугранас". Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

В матче приняли участие немало легендарных игроков: Джеррард, Каррагер, Хююпия, Аггер, Луис Гарсия, Кюйт, Дудек в составе Ливерпуля, а такие бывшие звезды, как Ривалдо, Давидс, Жюли, Савиола сыграли за Барселону.

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Счет открыл Джеррард, получивший мяч на левом краю штрафной и натолкнувшийся на ногу защитника. Сам же Стиви реализовал одиннадцатиметровый. Еще до перерыва каталонцы отыгрались – Джованни спокойно забил после выхода наедине. А во втором тайме точку во встрече поставил Ривалдо, также с пенальти забивший решающий гол.

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Stevie with the opener from the spot against Barcelona ️ pic.twitter.com/nupXtXPJQa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2022