ЧМ-2022: экспресс-представление участников Мундиаля – определены корзины перед жеребьевкой
29 сборных гарантировали себе участие на чемпионате мира-2022. Полностью сформированы 3 корзины для жеребьевки. Кратко знакомим с командами, которые сыграют в Катаре.
Первая корзина
Катар
Тренер: Феликс Санчес (Испания)
Главная звезда: Акрам Афиф (Аль-Садд)
Рейтинг ФИФА: 51
Высшее достижение на ЧМ: первое появление на Мундиале
Квалификация: хозяин турнира
Бразилия
Тренер: Тите
Главная звезда: Неймар (ПСЖ)
Рейтинг ФИФА: 1
Высшее достижение на ЧМ: 5-кратные чемпионы (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Квалификация: первое место в Южной Америке
Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес (Испания)
Главные звезды: Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Эден Азар (Реал)
Рейтинг ФИФА: 2
Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (2018)
Квалификация: первое место в группе E европейского отбора
Франция
Тренер: Дидье Дешам
Главные звезды: Карим Бензема (Реал), Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Рейтинг ФИФА: 3
Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1998 і 2018)
Квалификация: первое место в группе D европейского отбора
Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Главная звезда: Лионель Месси (ПСЖ)
Рейтинг ФИФА: 4
Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1978 і 1986)
Квалификация: второе место в Южной Америке
Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Главная звезда: Харри Кейн (Тоттенхэм)
Рейтинг ФИФА: 5
Высшее достижение на ЧМ: чемпионы (1966)
Квалификация: первое место в группе I европейского отбора
Испания
Тренер: Луис Энрике
Главная звезда: Жорди Альба (Барселона)
Рейтинг ФИФА: 7
Высшее достижение на ЧМ: чемпионы (2010)
Квалификация: первое место в группе B европейского отбора
Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Главная звезда: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
Рейтинг ФИФА: 8
Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1966)
Квалификация: второе место в группе А европейского отбора, проход Турции и Северной Македонии в плей-офф
Вторая корзина
Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Главные звезды: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Мемфис Депай (Барселона)
Рейтинг ФИФА: 9
Высшее достижение на ЧМ: 3-кратные вице-чемпионы (1974, 1978, 2010)
Квалификация: первое место в группе G европейского отбора
Дания
Тренер: Каспер Юлманд
Главная звезда: Кристиан Эриксен (Брентфорд)
Рейтинг ФИФА: 10
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1998)
Квалификация: первое место в группе F европейского отбора
Мексика
Тренер: Херардо Мартино (Аргентина)
Главная звезда: Рауль Хименес (Вулверхэмптон)
Рейтинг ФИФА: 11
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1970, 1986)
Квалификация: второе место в Северной и Центральной Америке
Германия
Тренер: Ханси Флик
Главные звезды: Мануэль Нойер (Бавария), Томас Мюллер (Бавария)
Рейтинг ФИФА: 12
Высшее достижение на ЧМ: 4-кратные чемпионы (1954, 1974, 1990, 2014)
Квалификация: первое место в группе J европейского отбора
США
Тренер: Грегг Берхолтер
Главная звезда: Кристиан Пулишич (Челси)
Рейтинг ФИФА: 13
Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1930)
Квалификация: третье место в Северной и Центральной Америке
Уругвай
Тренер: Диего Алонсо
Главная звезда: Луис Суарес (Атлетико)
Рейтинг ФИФА: 14
Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1930 і 1950)
Квалификация: третье место в Южной Америке
Швейцария
Тренер: Мурат Якин
Главная звезда: Джердан Шакири (Чикаго Файр)
Рейтинг ФИФА: 15
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1934, 1938, 1954)
Квалификация: первое место в группе С европейского отбора
Хорватия
Тренер: Златко Далич
Главная звезда: Лука Модрич (Реал)
Рейтинг ФИФА: 16
Высшее достижение на ЧМ: вице-чемпионы (2018)
Квалификация: первое место в группе Н европейского отбора
Третья корзина
Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе
Главная звезда: Садьо Мане (Ливерпуль)
Рейтинг ФИФА: 20
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (2002)
Квалификация: первое место в группе Н африканского отбора + проход Египта в плей-офф
Иран
Тренер: Драган Скочич (Хорватия)
Главная звезда: Сердар Азмун (Байер)
Рейтинг ФИФА: 21
Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1998, 2006, 2014, 2018)
Квалификация: первое место в группе А азиатского отбора
Япония
Тренер: Хаджиме Мориясу
Главная звезда: Такуми Минамино (Ливерпуль)
Рейтинг ФИФА: 23
Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (2002, 2010, 2018)
Квалификация: второе место в группе B азиатского отбора
Марокко
Тренер: Вахид Халилходжич (Босния и Герцеговина)
Главная звезда: Ашраф Хакими (ПСЖ)
Рейтинг ФИФА: 24
Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (1986)
Квалификация: первое место в группе I африканского отбора + проход ДР Конго в плей-офф
Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Главная звезда: Душан Тадич (Аякс)
Рейтинг ФИФА: 25
Высшее достижение на ЧМ: 4 место как Югославия (1930 і 1962)
Квалификация: первое место в группе А европейского отбора
Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Главная звезда: Роберт Левандовски (Бавария)
Рейтинг ФИФА: 26
Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1974 і 1982)
Квалификация: второе место в группе I европейского отбора, проход Швеции в плей-офф
Южная Корея
Тренер: Паулу Бенту (Португалия)
Главная звезда: Хын Мин Сон (Тоттенхэм)
Рейтинг ФИФА: 29
Высшее достижение на ЧМ: 4 место (2002)
Квалификация: второе место в группе А азиатского отбора
Тунис
Тренер: Джалел Кадри (временный)
Главная звезда: Вахби Хазри (Сент-Этьен)
Рейтинг ФИФА: 34
Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)
Квалификация: первое место в группе В африканского отбора + проход Мали в плей-офф
Четвертая корзина
Канада
Тренер: Джон Хердман (Англия)
Главная звезда: Альфонсо Дэвис (Бавария)
Рейтинг ФИФА: 35
Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1986)
Квалификация: первое место в Северной и Центральной Америке
Камерун
Тренер: Ригобер Сонг
Главная звезда: Венсан Абубакар (Аль-Насср)
Рейтинг ФИФА: 38
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1990)
Квалификация: первое место в группе D африканского отбора + проход Алжира в плей-офф
Эквадор
Тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)
Главная звезда: Эннер Валенсия (Фенербахче)
Рейтинг ФИФА: 46
Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (2006)
Квалификация: четвертое место в Южной Америке
Саудовская Аравия
Тренер: Эрве Ренар (Франция)
Главная звезда: Салем Аль-Давсари (Аль-Хиляль)
Рейтинг ФИФА: 49
Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (1994)
Квалификация: первое место в группе В азиатского отбора
Гана
Тренер: Отто Аддо
Главная звезда: Томас Партей (Арсенал)
Рейтинг ФИФА: 60
Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (2010)
Квалификация: первое место в группе G африканского отбора + проход Нигерии в плей-офф
Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля в Дохе в 19:00 по Киеву. Команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу. Исключение – Европа.
Еще 3 путевки в Катар разыграют летом. Эти команды автоматически попадают в 4 корзину вне зависимости от рейтинга.
На одно из мест претендует Украина, на пути которой Шотландия и Уэльс. Остальные два места получат победители межконтинентального плей-офф. Перу (5 команда Южной Америки) сыграет против Австралии или ОАЭ (в Азии еще один раунд отбора), а Новая Зеландия (чемпион Океании) встретится с Коста-Рикой (4 команда Северной и Центральной Америки).