29 сборных гарантировали себе участие на чемпионате мира-2022. Полностью сформированы 3 корзины для жеребьевки. Кратко знакомим с командами, которые сыграют в Катаре.

Первая корзина

Катар

Тренер: Феликс Санчес (Испания)

Главная звезда: Акрам Афиф (Аль-Садд)

Рейтинг ФИФА: 51

Высшее достижение на ЧМ: первое появление на Мундиале

Квалификация: хозяин турнира

Бразилия

Тренер: Тите

Главная звезда: Неймар (ПСЖ)

Рейтинг ФИФА: 1

Высшее достижение на ЧМ: 5-кратные чемпионы (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Квалификация: первое место в Южной Америке

Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес (Испания)

Главные звезды: Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Эден Азар (Реал)

Рейтинг ФИФА: 2

Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (2018)

Квалификация: первое место в группе E европейского отбора

Франция

Тренер: Дидье Дешам

Главные звезды: Карим Бензема (Реал), Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Рейтинг ФИФА: 3

Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1998 і 2018)

Квалификация: первое место в группе D европейского отбора

Аргентина

Тренер: Лионель Скалони

Главная звезда: Лионель Месси (ПСЖ)

Рейтинг ФИФА: 4

Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1978 і 1986)

Квалификация: второе место в Южной Америке

Англия

Тренер: Гарет Саутгейт

Главная звезда: Харри Кейн (Тоттенхэм)

Рейтинг ФИФА: 5

Высшее достижение на ЧМ: чемпионы (1966)

Квалификация: первое место в группе I европейского отбора

Испания

Тренер: Луис Энрике

Главная звезда: Жорди Альба (Барселона)

Рейтинг ФИФА: 7

Высшее достижение на ЧМ: чемпионы (2010)

Квалификация: первое место в группе B европейского отбора

Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш

Главная звезда: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Рейтинг ФИФА: 8

Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1966)

Квалификация: второе место в группе А европейского отбора, проход Турции и Северной Македонии в плей-офф

Вторая корзина

Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал

Главные звезды: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Мемфис Депай (Барселона)

Рейтинг ФИФА: 9

Высшее достижение на ЧМ: 3-кратные вице-чемпионы (1974, 1978, 2010)

Квалификация: первое место в группе G европейского отбора

Дания

Тренер: Каспер Юлманд

Главная звезда: Кристиан Эриксен (Брентфорд)

Рейтинг ФИФА: 10

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1998)

Квалификация: первое место в группе F европейского отбора

Мексика

Тренер: Херардо Мартино (Аргентина)

Главная звезда: Рауль Хименес (Вулверхэмптон)

Рейтинг ФИФА: 11

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1970, 1986)

Квалификация: второе место в Северной и Центральной Америке

Германия

Тренер: Ханси Флик

Главные звезды: Мануэль Нойер (Бавария), Томас Мюллер (Бавария)

Рейтинг ФИФА: 12

Высшее достижение на ЧМ: 4-кратные чемпионы (1954, 1974, 1990, 2014)

Квалификация: первое место в группе J европейского отбора

США

Тренер: Грегг Берхолтер

Главная звезда: Кристиан Пулишич (Челси)

Рейтинг ФИФА: 13

Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1930)

Квалификация: третье место в Северной и Центральной Америке

Уругвай

Тренер: Диего Алонсо

Главная звезда: Луис Суарес (Атлетико)

Рейтинг ФИФА: 14

Высшее достижение на ЧМ: 2-кратные чемпионы (1930 і 1950)

Квалификация: третье место в Южной Америке

Швейцария

Тренер: Мурат Якин

Главная звезда: Джердан Шакири (Чикаго Файр)

Рейтинг ФИФА: 15

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1934, 1938, 1954)

Квалификация: первое место в группе С европейского отбора

Хорватия

Тренер: Златко Далич

Главная звезда: Лука Модрич (Реал)

Рейтинг ФИФА: 16

Высшее достижение на ЧМ: вице-чемпионы (2018)

Квалификация: первое место в группе Н европейского отбора

Третья корзина

Сенегал

Тренер: Алиу Сиссе

Главная звезда: Садьо Мане (Ливерпуль)

Рейтинг ФИФА: 20

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (2002)

Квалификация: первое место в группе Н африканского отбора + проход Египта в плей-офф

Иран

Тренер: Драган Скочич (Хорватия)

Главная звезда: Сердар Азмун (Байер)

Рейтинг ФИФА: 21

Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1998, 2006, 2014, 2018)

Квалификация: первое место в группе А азиатского отбора

Япония

Тренер: Хаджиме Мориясу

Главная звезда: Такуми Минамино (Ливерпуль)

Рейтинг ФИФА: 23

Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (2002, 2010, 2018)

Квалификация: второе место в группе B азиатского отбора

Марокко

Тренер: Вахид Халилходжич (Босния и Герцеговина)

Главная звезда: Ашраф Хакими (ПСЖ)

Рейтинг ФИФА: 24

Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (1986)

Квалификация: первое место в группе I африканского отбора + проход ДР Конго в плей-офф

Сербия

Тренер: Драган Стойкович

Главная звезда: Душан Тадич (Аякс)

Рейтинг ФИФА: 25

Высшее достижение на ЧМ: 4 место как Югославия (1930 і 1962)

Квалификация: первое место в группе А европейского отбора

Польша

Тренер: Чеслав Михневич

Главная звезда: Роберт Левандовски (Бавария)

Рейтинг ФИФА: 26

Высшее достижение на ЧМ: бронзовые медали (1974 і 1982)

Квалификация: второе место в группе I европейского отбора, проход Швеции в плей-офф

Южная Корея

Тренер: Паулу Бенту (Португалия)

Главная звезда: Хын Мин Сон (Тоттенхэм)

Рейтинг ФИФА: 29

Высшее достижение на ЧМ: 4 место (2002)

Квалификация: второе место в группе А азиатского отбора

Тунис

Тренер: Джалел Кадри (временный)

Главная звезда: Вахби Хазри (Сент-Этьен)

Рейтинг ФИФА: 34

Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

Квалификация: первое место в группе В африканского отбора + проход Мали в плей-офф

Четвертая корзина

Канада

Тренер: Джон Хердман (Англия)

Главная звезда: Альфонсо Дэвис (Бавария)

Рейтинг ФИФА: 35

Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (1986)

Квалификация: первое место в Северной и Центральной Америке

Камерун

Тренер: Ригобер Сонг

Главная звезда: Венсан Абубакар (Аль-Насср)

Рейтинг ФИФА: 38

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1990)

Квалификация: первое место в группе D африканского отбора + проход Алжира в плей-офф

Эквадор

Тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)

Главная звезда: Эннер Валенсия (Фенербахче)

Рейтинг ФИФА: 46

Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (2006)

Квалификация: четвертое место в Южной Америке

Саудовская Аравия

Тренер: Эрве Ренар (Франция)

Главная звезда: Салем Аль-Давсари (Аль-Хиляль)

Рейтинг ФИФА: 49

Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (1994)

Квалификация: первое место в группе В азиатского отбора

Гана

Тренер: Отто Аддо

Главная звезда: Томас Партей (Арсенал)

Рейтинг ФИФА: 60

Высшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (2010)

Квалификация: первое место в группе G африканского отбора + проход Нигерии в плей-офф

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля в Дохе в 19:00 по Киеву. Команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу. Исключение – Европа.

Еще 3 путевки в Катар разыграют летом. Эти команды автоматически попадают в 4 корзину вне зависимости от рейтинга.

На одно из мест претендует Украина, на пути которой Шотландия и Уэльс. Остальные два места получат победители межконтинентального плей-офф. Перу (5 команда Южной Америки) сыграет против Австралии или ОАЭ (в Азии еще один раунд отбора), а Новая Зеландия (чемпион Океании) встретится с Коста-Рикой (4 команда Северной и Центральной Америки).