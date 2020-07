Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Матч 37-го тура АПЛ Ливерпуль – Челси начался в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setanta Sport" доступна в конце этой новости, также "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Челси надеется на сумасшедший обмен вратарями с Барселоной

Стартовые составы

Ливерпуль:

TEAM NEWS



Here's how we line up against @ChelseaFC in our final Anfield game of the season #LIVCHE #LFCchampions