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Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

22 июля 22:10 - Читати українською
Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Ливерпуль – Челси: стартовые составы и видеотрансляция матча АПЛ

Ливерпуль в рамках 37-го тура АПЛ принимает Челси. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Матч 37-го тура АПЛ Ливерпуль – Челси начался в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setanta Sport" доступна в конце этой новости, также "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы

Ливерпуль:

Челси:

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