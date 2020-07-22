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Ліверпуль – Челсі: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ

21:35 - Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ
Ліверпуль – Челсі: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ

Ліверпуль в рамках 37-го туру АПЛ приймає Челсі. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 37-го туру АПЛ Ліверпуль – Челсі розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція від "Setanta Sport" доступна в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Челсі сподівається на божевільний обмін воротарями з Барселоною

Стартові склади

Ліверпуль:

Челсі:

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Теги
Англія Челсі Челсі Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Челсі
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