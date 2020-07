Ліверпуль – Челсі: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ

Матч 37-го туру АПЛ Ліверпуль – Челсі розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція від "Setanta Sport" доступна в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Челсі сподівається на божевільний обмін воротарями з Барселоною

Стартові склади

Ліверпуль:

TEAM NEWS



Here's how we line up against @ChelseaFC in our final Anfield game of the season #LIVCHE #LFCchampions