"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football

Ліонель Мессі

Чинний володар Золотого м'яча, можливо, не проводить супервидатний сезон, потонувши разом з командою у безкінечних скандалах і розбірках з керівництвом, але його досягнення все ще вражають. Ба більше, Мессі встановив кілька історичних рекордів, що протримаються не одне десятиліття. По перше, аргентинець продовжує розвивати в собі навички плеймейкера – 21 результативна передача у Ла Лізі. Іспанія не бачила стільки асистів з далекого сезону 2007/08, коли Хаві майстерно диригував оркестром Гвардіоли.

Утім, Лео не лише допомагав забивати партнерам, але й чимало відзначався сам. Цього разу вистачило 25-ти м'ячів, щоб виграти сьомий та рекордний трофей "Пічічі". Мессі – єдиний представник п'яти провідних ліг Європи, якому підкорився баскетбольний дабл-дабл (25+21) і перший футболіст сучасності з 1001-м очком за системою гол+пас. Після програної Прімери аргентинський геній спробує реваншуватись у Лізі чемпіонів.

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Кріштіану Роналду

Запекла боротьба вічних антагоністів продовжується попри сенсаційний переїзд Кріштіану на Апенніни два роки тому. Португалець залишається топовим "конвеєром" для виробництва голів навіть у 35 (!). Фантастична робота над власним тілом – головний рецепт успіху. Він не вилазить з тренажерного залу, зберігає пристойну швидкість і багато забиває, перевершуючи самого себе з останніх сезонів на Бернабеу (25 та 26 голів у Прімері відповідно). У матчі проти Лаціо йому підкорилось грандіозне досягнення – футбольний світ ще не бачив гравця, який забивав би 50 і більше м'ячів у трьох великих лігах (Англія, Іспанія, Італія). Роналду неможливо зупинити після карантину. 30 м'ячів у Серії А – вагома заявка на "Золотий бутс". Лєвандовскі, схоже, зарано підготував окрему поличку під престижну нагороду.

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Крім цього, португалець володіє найкращою результативністю у календарному році – 22 м'ячі у всіх турнірах. Він точно виграє Скудетто і побореться за 6-й кубок ЛЧ... але втратить, можливо, останній шанс наздогнати Мессі в історичній класифікації "Золотого м'яча". Шанс, який у нього поцупив France Football.

Роберт Лєвандовскі

31-річний бомбардир вважається найбільшою жертвою французького видання. Роберт повинен був стати першим поляком, який виграв "Золотий м'яч". Це був його рік. Він залишив позаду Мессі з Роналду, настрілявши 34 голи у 34-х матчах Бундесліги, оформив золотий дубль на внутрішній арені. Зрештою Лєвандовскі може мріяти про історичний требл, недосяжний для обох "прибульців", якщо "ротен" виправдають статус головного фаворита ЛЧ. Показово, що саме польський форвард очолює рейтинг "Золотий бутс" (68 балів), хоча тривалий час перебуває у відпустці. Кріш або Іммобіле не мали б жодних шансів, якби Серія А завершилась після 34-х турів – на кшталт чемпіонату Німеччини.

У Лізі чемпіонів також домінує Лєвандовскі з 11-ма м'ячами у шести поєдинках. Лео та Роналду відзначились по 2 рази... Обом ще потрібно докласти чимало зусиль, щоб пробитись до чвертьфіналу, натомість мюнхенці після розгрому Челсі (3:0) – однією ногою серед 8-ми найкращих колективів турніру.

Кевін Де Брюйне

"Я виступаю на високому рівні протягом декількох сезонів. Не знаю, хто приймає рішення, але я заслуговую "Золотого м'яча", – амбітно висловився бельгійський хавбек після гостьової перемоги над Реалом у 1/8 фіналу ЛЧ (1:2). Де Брюйне, як і Лєвандовскі, набрав форму всього життя – багато асистує, забиває, веде партнерів за собою. 29-річний плеймейкер виконав 18 результативних передач в АПЛ – це стрижневий виконавець Гвардіоли та живий мотор команди. Не варто забувати й про 11 забитих м'ячів, які перетворюють Кевіна в очевидного претендента на звання MVP сезону Прем'єр-ліги. Попри чемпіонство Ліверпуля Мане, Салах або ван Дейк не виглядали настільки переконливо. Чимало європейських видань пророкували де Брюйне щонайменше фінальну трійку у боротьбі за ЗМ-2020.

Карім Бензема та Серхіо Рамос

"Бланкос" зробили неможливе, вирвавши з пащі Барселони чемпіонський титул при живому Лео Мессі. Мадрид не програв жодного з 12-ти матчів після вимушеної перерви. Так, не без суддівських скандалів, але применшувати заслуги команди Зізу було б неправильно. Реал вийшов з карантину максимально організовано – усі працювали на 110%, насамперед, Рамос і Бензема. 34-річний капітан не лише якісно захищався, але й провів немало вирішальних голів – 11. Той же Грізманн записав собі до активу скромні 9 м'ячів.

Карім блискуче виглядав попереду. Іспанські ЗМІ небезпідставно називають його найбільш довершеною "дев'яткою" планети. Він мобільно рухається по всьому фронту атаки, підігрує партнерам і врешті-решт забиває на рівні форварда королівського клубу. Француз (21 гол) до останнього туру переслідував Мессі (25) у перегонах найкращих снайперів, хоча у підсумку був змушений скласти зброю. Аргентинець морально прибив Бензема фінальним дублем проти Алавеса. Однак Флорентіно Перес готовий нагородити свого давнього фаворита "Золотим м'ячем" хоч зараз.