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Челси надеется на сумасшедший обмен вратарями с Барселоной

16:37 - Читати українською
Челси надеется на сумасшедший обмен вратарями с Барселоной
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Планы Челси по новому голкиперу достигли грандиозных масштабов.

Лондонцы надеются на подписание Марка-Андре тер Штегена из Барселоны, информирует Telegraph.

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Челси готов отдать в обратном направлении Кепу Аррисабалагу и серьезную доплату. Впрочем, даже такие аргументы врядли убедят Барселону. Каталонский гранд видит в тер Штегене лидера команды на много лет вперед и не собирается его отпускать за любые деньги.

Добавим, что тер Штеген провел 44 матча в сезоне 2019/20, пропустил 41 мяч. А вот Кепа вытаскивал кожаного из сетки 53 раза в 40 поединках.

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Теги
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