Подопечные Артеты подходили к игре с удачными сериями – 10 матчей подряд без поражений во всех турнирах и 3 подряд победы в АПЛ. Ливерпуль перед международной паузой несколько "забуксовал", добыв лишь очко в матчах с Вест Хэмом и Брайтоном. Проблемы мерсисайдцев усугублялись кадровыми потерями. Сборные "травмировали" Хендерсона и Робертсона. Капитан оказался хотя бы в запасе, а шотландца подменял его привычный дублер Цимикас. Центр поля сформировало трио Чемберлен-Фабинью-Тьяго. Состав Арсенала был прогнозируемым, а возвращение Партея вместо Мейтленда-Найлза лишь добавляло оптимизму фанатам "канониров".

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Первые 15 минут не подарили никакой остроты, хотя обе команды выполняли свои задачи-минимум. Ливерпуль ожидаемо владел мячом, однако Арсенал достойно прессинговал и пытался выскочить в контратаку за счет вертикальных передач. Иногда лондонцы устраивали у своих ворот рискованные розыгрыши, доводящие болельщиков до инфаркта, а Роберто Де Дзерби до экстаза. Обрезки случались, но Ливерпулю не удавалось наказать соперника.

На 29-й минуте произошло эпохальное событие – первый удар в створ, едва не приведший к голу. Трент выполнил фирменный кросс, а защитник Арсенала сбросил мяч точно на ногу Тьяго. Ремсдейлу пришлось делать двойной сейв, отражая выстрел испанца и добивание Мане. "Канониры" сразу ответили голом Ляказетта, который справедливо отменили из-за офсайда.

Еще больше игру зажгли внезапные разборки тренеров. Мане въехал локтем в лицо Томьясу, но громкие претензии почему-то выразил Клопп. Обычно спокойный Артета не выдержал и хотел лично разобраться с коллегой – главных тренеров растащили помощники, а рефери выписал обоим по желтой. Конфликт больше помог Ливерпулю, который под занавес тайма устроил настоящий штурм. Героический Ремсдейл спасал еще дважды, однако на 39-й минуте бессилен был даже он. Трент идеально подал со штрафного, а Мане оторвался от опекунов и головой прошил кипера Арсенала. Сенегалец явно заслужил этот мяч. Именно он вместе с активным Цимикасом создавали много остроты, пока Салах с Жотой "дремали".

Свисток на перерыв зафиксировал минимальное преимущество Лверпуля. В последние минут 10 Арсенал явно "сдулся" и должен был благодарить вратаря, что разрыв не больший. Потуги лондонцев в атаке также не впечатляли – один удар в створ и скромные 0,20 xG против 0,72 у соперника.

Отдых ничем не помог гостям. Ливерпуль без труда проходил центр поля и разрывал оборону, а игроки Арсенала еще и сами придумывали проблемы на свою голову. На 52-й минуте Нуну Тавареш пошел в авантюрный дриблинг вблизи штрафной и слепо отпасовал в ноги Жоти. Португалец покушением убрал защитника и Ремсдейла – 2:0.

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Вскоре запахло избиением, напомнившим ужасы Арсенала в начале сезона. Артета выпустил Мейтленда-Найлза вместо Локонги – пожилой новичок "канониров" еще в первой половине не успевал накрывать соперников. Это был далеко не единственный недостаток лондонцев. В атаку приходилось идти больше, но готового плана Б не нашлось. Возникали огромные разрывы на флангах, которыми пользовались реактивные крайки Ливерпуля. Салах пролетел 30 метров и выкатил передачу Жоте – дублю помешал еще один фантастический сейв Ремсдейла! У ворот Алиссона можно было вспомнить лишь слабый удар Обамеянга, с которым бразилец справился.

Разгром оформил Салах после простой, но в то же время блестящей комбинации. Алиссон вынес на левый фланг, а Цимикас и Жота передачами головами довели мяч до Мане. Сенегалец мог забить сам, но поделился с Салахом. Арсенал посыпался окончательно. На 76-й Минамино вышел на замену, а уже 48 секунд замыкал еще одну передачу Трента – 4:0.

На этом команды и успокоились. Ливерпуль одним махом опередил Вест Хэм и Ман Сити (правда, "горожане" завтра еще будут играть с Эвертоном), выскочив на вторую строчку. Арсенал упустил возможность сравниться с "молотками" в борьбе за желаемую зону ЛЧ.

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