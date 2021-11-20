Підопічні Артети підходили до гри з вдалими серіями – 10 матчів поспіль без поразок у всіх турнірах і 3 поспіль перемоги в АПЛ. Натомість Ліверпуль перед міжнародною паузою дещо "забуксував", здобувши лише очко в матчах з Вест Хемом і Брайтоном. Проблеми мерсисайдців погіршувалися кадровими втратами. Збірні "травмували" Хендерсона та Робертсона. Капітан опинився принаймні в запасі, а шотландця підміняв його звичний дублер Цімікас. Центр поля сформувало тріо Чемберлен-Фабінью-Тьяго. Склад Арсенала був прогнозованим, а повернення Партея замість Мейтленда-Найлза лише додавало оптимізму фанатам "канонірів".

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Перші 15 хвилин не подарували жодної гостроти, хоча обидві команди виконували свої завдання-мінімум. Ліверпуль очікувано володів м'ячем, проте Арсенал гідно пресингував і намагався вискочити в контратаку за рахунок вертикальних передач. Часом лондонці влаштовували біля своїх воріт ризиковані розіграші, які доводять вболівальників до інфаркту, а Роберто Де Дзербі до екстазу. Обрізки таки траплялись, але Ліверпулю не вдавалося покарати суперника.

На 29-й хвилині сталася епохальна подія – перший удар у площину, який ледь не призвів до гола. Трент виконав фірмовий крос, а захисник Арсенала скинув м'яч точнісінсько на ногу Тьяго. Ремсдейлу довелося робити подвійний сейв, відбиваючи постріл іспанця та добивання Мане. "Каноніри" відразу відповіли голом Ляказетта, який справедливо скасували через офсайд.

Ще більше гру запалили раптові розбірки тренерів. Мане в'їхав ліктем в обличчя Томіясу, але гучні претензії чомусь висловив Клопп. Зазвичай спокійний Артета не витримав і хотів особисто розібратися з колегою – головних тренерів розтягнули помічники, а рефері виписав обом по жовтій. Конфлікт більше допоміг Ліверпулю, який під завісу тайму влаштував справжній штурм. Героїчний Ремсдейл рятував ще двічі, проте на 39-й хвилині безсилим був навіть він. Трент ідеально подав зі штрафного, а Мане відірвався від опікунів і головою прошив кіпера Арсенала. Сенегалець явно заслужив на цей м'яч. Саме він разом з активним Цімікасом створювали найбільше гостроти, допоки Салах з Жотою "дрімали".

Свисток на перерву зафіксував мінімальну перевагу Лверпуля. В останні хвилин 10 Арсенал явно "здувся" і повинен був дякувати воротарю, що розрив не більший. Здобуток лондонців у атаці також не вражав – один удар в площину і скромні 0,20 xG проти 0,72 у суперника.

Відпочинок нічим не допоміг гостям. Ліверпуль без труднощів проходив центр поля і розривав оборону, а гравці Арсенала ще й самі вигадували проблеми на свою голову. На 52-й хвилині Нуну Тавареш пішов в авантюрний дриблінг поблизу карного майданчика і сліпо відпасував в ноги Жоті. Португалець замахом прибрав захисника і Ремсдейла – 2:0.

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Незабаром запахло побиттям, яке нагадало жахи Арсенала на початку сезону. Артета випустив Мейтленда-Найлза замість Локонги – літній новачок "канонірів" ще в першій половині не встигав накривати суперників. Це був далеко не єдиний недолік лондонців. В атаку доводилося йти більшими силами, але готового плана Б не знайшлося. Виникали величезні розриви на флангах, якими реактивні крайки Ліверпуля користувалися. Салах пролетів 30 метрів і викотив передачу Жоті – дублю завадив ще один фантастичний сейв Ремсдейла! Біля воріт Аліссона можна було згадати лише кволий удар Обамеянга, з яким бразилець впорався.

Розгром оформив Салах після простої, але водночас блискучої комбінації. Аліссон виніс на лівий фланг, а Цімікас і Жота передачами головами довели м'яч до Мане. Сенегалець міг забити сам, але поділився із Салахом. Арсенал посипався остаточно. На 76-й Мінаміно вийшов на заміну, а вже 48 секунд замикав ще одну передачу Трента – 4:0.

На цьому команди і заспокоїлись. Ліверпуль одним махом випередив Вест Хем і Ман Сіті (щоправда, "містяни" завтра ще гратимуть з Евертоном), вискочивши на другу сходинку. Натомість Арсенал втратив нагоду зрівнятися з "молотами" у боротьбі за омріяну зону ЛЧ.

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