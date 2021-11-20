Чемпионат Англии 2021/22, 12-й тур

Астон Вилла – Брайтон – 2:0

Голы: Уоткинс, 84, Мингз, 88

Бернли – Кристал Пелас – 3:3

Голы: Ми, 19, Вуд, 27, Корне, 49 – Бентеке, 9, 36, Геи, 42

Вулверхемптон – Вест Хем – 1:0

Голы: Невеш, 58

Норвич – Саутгемптон – 2:1

Голы: Пукки, 7, Хенли, 79 – Адамс, 4

Ньюкасл – Брентфорд – 3:3

Голы: Ласселс, 10, Жоэлинтон, 39, Сен-Максимен, 75 – Тони, 11, Генри, 31, Ласселс, 61 (автогол)

Настоящим украшением 12-го тура Премьер-лиги стал поединок на Терф Мур между Бернли и Кристал Пелас. Еще в первом тайме команды забили пять голов: Бентеке на 9-й минуте получил проникающий пас в штрафную и вывел "орлов" вперед, но точные удары головой в исполнении Ми и Вуда перевернули игру в пользу "бордовых" – впрочем, на 36 -й минуте Бентеке восстановил паритет, замкнув прострел Галлахера. Перед перерывом же Геи выстрелом с периметра штрафной забил третий гол в ворота Бернли.

Хозяева не сдались, забив в ответ всего через три минуты после старта второго тайма – это Корне из пределов штрафной попал в девятку. 3:3! После этого команды разменялись рядом опасных моментов (в частности, Бентеке попал в поперечину), однако вырвать победу так никому и не удалось. Ничья на Терф Мур!

Не менее интересную перестрелку выдал Нюкасл в дебютном матче под руководством Эдди Хау. К "сорокам" в гости приехал Брентфорд, проигравший в четырех матчах подряд, однако у хозяев ситуация была еще хуже – они шли на последнем месте без побед в текущем сезоне АПЛ. Словом, ничья никого не устраивала, так что на гол Ласселса в ворота "шмелей" сразу же (ровно за минуту) прилетел ответ в виде гола Тони. На 31-й минуте Генри точным ударом замкнул подачу от Каноса (это был его второй ассист в матче), но уже на 39-й Жоэлинтон сравнял счет выстрелом с отскока. 2:2!

На перерыв команды отправились именно с этим счетом. В начале второго тайма он не менялся, и Томас Франк решил провести замену. На 59-й минуте Оньека вышел вместо Годдоса, а уже на 61-й он спровоцировал автогол "сорок" ("отличился Ласселс) – впрочем, через 14 минут Сен-Максимен ответил точным ударом из пределов штрафной после передачи от свежего Фрейзера. 3:3! Этот гол оказался последним во встрече.

Тренд на скорый размен голами поддержали Норвич и Саутгемптон. "Святые" открыли счет на 4-й минуте усилиями Адамса, однако точный навес Ааронса на голову Пукки на 7-й минуте восстановил статус-кво – 1:1. Этот счет держался на табло до середины второго тайма, пока Хенли не вывел "канареек" вперед на 79-й минуте. Капитан хозяев перепрыгнул всех при борьбе за подачу с углового, нанеся точный удар головой – 2:1!

Его гол оказался последним во встрече. Норвич празднует вторую подряд победу в АПЛ в сезоне, торжествуя в дебютном поединке под руководством Дина Смита. При этом "канарейки" еще и последнюю позицию покинули. Браво!

В поединке Вулверхэмптона против Вест Хэма голов пришлось ждать целый час. Счет на 58-й минуте открыл Хименес, который получил передачу от Поденсе и классно пробил с угла штрафной – 1:0! Быстро отыграться Вест Хэму не удалось, так что Дэвид Мойес прибег к заменам.

В частности, на 71-й минуте вышел и наш Андрей Ярмоленко. К сожалению для "молотобойцев", эти решения никак не помогли, хотя Вулверхэмптон больше не забивал. Финальный свисток зафиксировал неожиданную минимальную победу "волков".

Стивен Джеррард дебютировал во главе Астон Виллы домашним матчем против крепкого Брайтона. Матч оказался очень ровным, а моменты в нем долгое время не возникали. Ближе к завершению поединка показалось, что голов фанаты так и не увидят, однако бирмингемцы неожиданно шокировали гостей сразу двумя мячами.

Так, на 84-й минуте контратака бирмингемцев завершилась точным ударом Уоткинса, а на 89-й Мингс забил в пустые ворота 2:0! Именно с этим счётом матч и подошел к концу. "Вилланы" под руководстом нового коуча обрывают 5-матчевую серию поражений!

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