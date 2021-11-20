Защита – лучшая атака. Тухель продолжает удивлять

Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Челси на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Полное доминирование лидера АПЛ в первые 25 минут. Более 70% владения мячом, 4 удара и 2 супермомента. Сначала Чиллуэлл после классного разрезного паса Жоржиньо сотряс перекладину, упустив первый стопроцентный момент уже на 4 минуте. Впоследствии Бен исправился, подав угловой идеально на голову Рюдигеру. Расстрел в исполнении защитника Челси с нескольких метров после стандарта – излюбленная тема Тухеля в этом сезоне. Жоржиньо из глубины снова блестяще разрезал линии, Канте почти выбежал на свидание со Шмайхелем, вратарь выручил.

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Когда твой единственный удар до перерыва – гол из офсайда

Не справился датчанин со следующей попыткой опорника лондонцев. Н'Голо после паса Джеймса прорвался по центру к линии штрафной и мастерски прошил голкипера Лестера с левой. Хозяева забили, казалось, с первого удара. Варди едва ли не единственный раз за первый тайм вырвался на оперативное пространство, собрал возле себя трио защитников и отбросил на Олбрайтона. Адемола Лукман замкнул идеально, но несколько опередил события – офсайд. Второй острый навес Чиллуэлла завершал быструю контру Челси. Канте укрепил лидерство по ударам (3) – только у французского опорника за тайм было больше одной попытки.

Невероятное доминирование и 2 голевых укола от бывших одноклубников

Команда Роджерса плывет. За весь тайм 0:9 по ударам (0:4 по попаданиям в створ). А тут еще Шмайхель дарит пас в ноги Хадсон-Одою. Просто везет, что прострел воспитанника Челси на Хаверца в последний момент перехватили. И это еще гости 2 суперперспективных стандарта на дуге перед штрафным запороли: Маунт дал выше, Джеймс – в стенку. Как следствие, результат к перерыву приносят ассист и гол двух бывших звезд Лестера (Чиллуэлла и Канте). Очень не хватает "лисам" главного созидателя моментов Тилеманса, вынужденного залечивать травму. Выход атакующих Маддисона и Ихеаначо в перерыве вместо незаметных вингеров Лукмана и Барнса – вполне логичное решение.

Челси снова за свое, а Лестер оживает и прощает

Первый момент после перерыва тоже за Челси. Сказочный пас на ход Хадсон-Одою от Тьягу Силвы через все поле. Вингер откатил на левого защитника Чиллуэлла – очередное красивое спасение Шмайхеля. Первый засчитанный удар Лестера на 58 минуте. Маддисон издалека проверил бдительность Менди. Чалоба со своей половины забросил на Чиллуэлла. Бен на 11-метровой отметке принимал, но защитник успел обокрасть. Рюдигер прорвался к штрафной, Хадсон-Одой после паса центрбека минимально дал выше. Два подряд момента Лестера. Амартей безумным ударом чуть не попал в девятку – Менди отменил шедевр. Варди после подачи Маддисона пробивал совсем один из нескольких метров – выше.

Сработали даже замены – 3 отмененных гола и полный разрыв

Зиеш и Пулишич вышли вместо Маунта и Хаверца на 63 минуте. Оба сразу же организовали момент. Марокканец подал, американец из пределов вратарской не попал. Получилось так, что просто отложили приговор. На 72-й Зиеш идеально открылся под пас центрбека Чалобы, взял паузу и выкатил Пулишичу, пробросившему в падении между ног Шмайхеля. Не прошло и минуты, как экс-партнер Ярмоленко по Боруссии Дортмунд выкатил на пустые ворота Хадсон-Одою, но офсайд отменил 0:4. Чиллуэлл открылся за спинами после закидушки Рюдигера. Экс-защитник Лестера выкатил под дубль Пулишичу, но и здесь положение вне игры.

Маддисон разрядил свою мощную пушку издалека. Ситуацию для Менди осложнил рикошет, но еще один красивый полет Эдуара все-таки спасает от пропущенного мяча, который стал бы лишь вторым в сезоне Челси на выезде в АПЛ (первый – пенальти Салаха на Энфилде). Третий гол лондонцев за 5 минут отменяет лайнсмен. И снова Чиллуэлл на мгновение опередил события, открывшись под заброс из центра защиты. Далее Джеймс разыграл с Зиешем и прошил Шмайхеля, но снова все напрасно. Впрочем, Челси и так набирает 29 очков, отрываясь на вершине АПЛ от Ман Сити и Вест Хэма на 6 баллов. Лестер остается на 12-м месте с 15 пунктами.