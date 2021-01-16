"От матчей с такими сильными, статусными соперниками всегда дух захватывает. Форма не имеет значения, неважно, первая это игра или последняя.

Клопп: Сульшер сказал, что сейчас самый подходящий момент для матча с Ливерпулем – ну что ж, посмотрим

Матч на Энфилде имеет огромное значение для клуба, игроков, фанатов. Я с нетерпением жду игру, потому что мы в хорошем состоянии.

От того, что вы лидирует в АПЛ в январе, пользы нет. Поздравлять здесь не с чем, это не тот факт, что мы высоко ценим. Важно только место, на котором вы завершите сезон.

Сейчас мы намного сильнее, чем год назад. Конкуренция в этом сезоне выше. За последние годы два клуба уже к концу октября были далеко впереди других, поэтому мы рады оставаться в борьбе на данном этапе", – цитирует Сульшера Daily Mail.

После 17-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, отставая от Манчестер Юнайтед на три очка.

Зінченко став героєм АПЛ, хоча "наївся трави" від кривдника Динамо: як українець продовжує дивувати в Ман Сіті