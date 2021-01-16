"Від матчів з такими сильними, статусними суперниками завжди дух захоплює. Форма не має значення, неважливо, перша це гра або остання.

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Матч на Енфілді має величезне значення для клубу, гравців, фанатів. Я з нетерпінням чекаю на гру, тому що ми в хорошому стані.

Від того, що ви лідируєте в АПЛ в січні, користі немає. Вітати тут нема з чим, це не той факт, що ми високо цінуємо. Важливо лише місце, на якому ви завершите сезон.

Зараз ми набагато сильніші, ніж рік тому. Конкуренція в цьому сезоні вища. За останні роки два клуби вже до кінця жовтня були далеко попереду інших, тому ми раді залишатись у боротьбі на даному етапі", – цитує Сульшера Daily Mail.

Після 17-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, відстаючи від Манчестер Юнайтед на три очки.

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