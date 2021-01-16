"Мы проиграли Саутгемптону в прошлом туре, что абсолютно не входило в наши планы, но на следующий день мы поговорили, и ребята проявили инициативу в этом разговоре. Сейчас мы находимся там, где хотим быть. Мы знаем, что должны делать. Мы знаем, что пошло не так. Мы хотим измениться.

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Теперь мы должны проявить себя на поле. Такова ситуация. Честно говоря, я с нетерпением жду матча с Манчестер Юнайтед. Я знаю, что Уле-Гуннар Сульшер сказал, что сейчас лучший момент для матча с Ливерпулем. Ну что ж, давай посмотрим", – цитирует Юргена Sky Sports.

К слову, Манчестер Юнайтед опережает подопечных Клоппа на три пункта на вершине турнирной таблицы АПЛ перед очным противостоянием.

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