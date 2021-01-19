Поединок завершился нулевой ничьей, но британские телевизионщики могли похвастаться рядом рекордов, сообщает Independent.

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На Sky Sports в среднем матч смотрело 4,5 млн зрителей, а пик составил 4,8 млн. Предыдущий рекорд принадлежал манкунианскому дерби в апреле 2012 года – 4,049 млн. В июне большую аудиторию собрала игра Эвертона и Ливерпуля (4,94 млн), однако ее показывали сразу два канала. Зато битва Ливерпуля и МЮ собрала у экранов 25% подписчиков Sky Sports – больше было только у культового сериала Игра престолов.

Добавим, что ничья позволила "красным дьяволам" сохранить первую строчку, но Ман Сити по потерянным очкам уже впереди. Ливерпуль отстает от лидера на три очка и идет четвертым.

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