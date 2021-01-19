"Футбол 24" виділяє найцікавіші матчі для українських вболівальників на наступні дні. Андрій Лунін дебютує за Реал, а інші зірки збірної України ведуть боротьбу за місце в основі.

Ярмоленко отримає новий шанс?

Вест Хем – Вест Бромвіч

19 січня, 20:00. Лондон, Олімпійський

Пряма трансляція на Setanta Sports

Вест Хем демонструє хороші результати – зона єврокубків вже поруч. Андрій Ярмоленко, на жаль, має другорядну роль у звитягах команди. Українець програє конкуренцію за місце в основі, а коли виходить на поле, то залишається в тіні. Так було минулого тижня в Кубку Англії, так було на вихідних у переможному матчі з Бернлі. Ярмола отримав 10 хвилин наприкінці матчу та встиг запороти хорошу атаку.

Фани Вест Хема на правому фланзі атаки більше хочуть бачити Боуена, а не Андрія. Головний тренер також – Девід Мойєс навіть після вдалих виступів українця не надто йому довіряв. Однак насичений графік команди з двома матчами на тиждень гарантує Ярмолі нові шанси. Наприкінці тижня черговий кубковий поєдинок принесе ігровий час, а можливо, навіть сьогодні Андрій матиме невеличку можливість нагадати про себе.

Важливий іспит для проблемного Лемпарда

Лестер – Челсі

19 січня, 22:15. Лестер, Кінг Пауер Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sports

Френк Лемпард на волосині... Авторитетні джерела повідомляють, що Челсі розпочав пошук нового тренера. Для порятунку ситуації можуть тимчасово повернути навіть Аврама Гранта – настільки все погано. Якщо минулого сезону від недосвідченого Френка нічого особливого не вимагали, то після грандіозної літньої закупівлі "сині" мали принаймні наблизитися до боротьби за чемпіонство.

Команда отримала топове підсилення в кожну лінію, але не почала грати краще. Лемпард досі не зміг побудувати систему навколо суперталановитих Вернера та Хаверца – німці засідають в запас. І біс з ними, якби все працювало. Але ж гри немає. Челсі відкотився в середину таблиці АПЛ, маючи дві перемоги в 7 останніх турах. І навіть суботня звитяга на полі слабкого Фулхема не змінила гнітючого враження. Все погано. Поразка від Лестера реально може коштувати Френку роботи.

А стабільний Лестер йде вище за Ліверпуль – у двох очках від лідера АПЛ. "Лисиці" не показують чогось феєричного, але на фоні конкурентів справно набирають очки. Щоправда, без такої кількості пенальті (8 голів з точки) було б важко. Брендан Роджерс не розглядається на заміну Лемпарду в Челсі, але звільнити місце для когось з колег може.

Хто має рацію: дружина Маліновського чи журналісти?

Удінезе – Аталанта

20 січня, 16:00. Удіне, Дачія Арена

Пряма трансляція на "Футбол 1"

Становище Маліновського в Аталанті знову погіршилося. Ілічіч набирає форму, тому ігрового часу в Серії А Руслан має менше. В останньому матчі тренер спробував разом вмістити їх на полі, поставивши українця ближче до лівого флангу, але нічого хорошого з цієї ідеї не вийшло. Маліновський провів слабку гру та явно погіршив перспективи збереження місця в старті на перенесений поєдинок з Удінезе.

Дружина лідера збірної України дуже болісно сприйняла критику Руслана та видала гнівну тираду, але ж вболівальники та журналісти не сліпі – Маліновський дійсно не вразив. Італійська преса такої ж думки, тому прогнозує нашому футболісту на завтра запас, а в старті бачить Пессіну. Загалом атакувальні хавбеки Аталанти дуже добре нейтралізували втрату бунтівного Гомеса. Відколи Папу побив з тренером горщики, в Аталанти 11 матчів без поразок.

Фаворит АПЛ проти найяскравішої команди

Манчестер Сіті – Астон Вілла

20 січня, 20:00. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports

Манчестер Сіті видав 8-матчеву переможну серію в усіх турнірах, пропустивши лише два голи. Якась фантастика для цього важкого сезону. Букмекери називають "містян" головним фаворитом на чемпіонство – команда Гвардіоли вже перша за втраченими очками. Втім, Сіті ще не грав з запальною Астон Віллою, яка рознесла Ліверпуль. Джек Гріліш – один з найкращих в АПЛ прямо зараз, а команда Діна Сміта грає в приємний оку футболу. Є питання щодо кондицій бірмінгемців, адже вони випали з ігрового ритму через коронавірус.

Олександр Зінченко відіграв в основі Манчестер Сіті два поспіль матчі АПЛ – обидва "на нуль". Приємна тенденція, дуже хотілось би продовження з дуеллю українця та сильного Бертрана Траоре, але британська преса масово прогнозує ротацію на лівому фланзі оборони. У Пепа є випробуваний варіант з Канселу, а на лаві запасних своєї черги зачекався Менді. Будемо стежити за конкурентами Сашка з-під лоба та сподіватися, що вони не виб'ють українця з основи.

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Омріяний дебют Луніна за Реал

Алькояно – Реал

20 січня, 22:00. Алькой, Ель Коллао

Пряма трансляція на MEGOGO

Андрій Лунін залишився в Реалі в статусі другого голкіпера за спиною Тібо Куртуа, але дебюту довелося чекати аж до січня – бельгієць грав у кожному матчі. І ось, нарешті! Мадрид розпочинає боротьбу в Кубку Іспанії, а українець готується вперше вийти на поле у футболці Реала в офіційному матчі. Через 943 дні після підписання контракту з королівським клубом! Зінедін Зідан нібито особисто пообіцяв Луніну місце в старті. Наші джерела в Іспанії це підтверджують. Андрію дуже важливо скористатися цією можливістю і видати максимум.

Гарячий німецький мідвік

Байєр – Борусія Д. 19 січня, 21:30

Аугсбург – Баварія. 20 січня, 21:30

РБ Лейпциг – Уніон. 20 січня, 21:30

Баварія втрачає потужність, з якою бомбила всіх торік. Мюнхенці сенсаційно вилетіли з Кубка Німеччини, а їхня гра погіршилася – більше дозволяють біля своїх воріт, менше створюють біля чужих. "Ротен" пропускають 11 турів поспіль. Однак це не заважає команді Гансі Фліка лідирувати в Бундеслізі, адже конкуренти буксують не менше.

Байєр набрав лише один бал за 4 попередні матчі та підходить до домашнього поєдинку з Дортмундом в статусі аутсайдера. Борусія в суботу вкотре втратила очки, але критикувати "джмелів" за нічию з Майнцем не дуже хочеться – потужний перший тайм не завершився розгромом тільки через численні сейви голкіпера.

Дуже серйозна перевірка чекає на РБ Лейпциг – "східнонімецьке" протистояння з Уніоном. Берлінці стали відкриттям сезону в Німеччині: йдуть п'ятими, б'ють топ-клуби і показують якісний футбол навіть без головної зірки (Макс Крузе травмований). Урс Фішер творить справжні дива зі складом, який мав би боротися за виживання.

Ліверпуль та Ман Юнайтед дають Зінченку шанс на лідерство, Конте декласував Пірло, день бабака для Барси – огляд вікенду