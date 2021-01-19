Поєдинок завершився нульовою нічиєю, але британські телевізійники могли похизуватися низкою рекордів, повідомляє Independent.

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На Sky Sports в середньому матч дивилося 4,5 млн глядачів, а пік склав 4,8 млн. Попередній рекорд належав манкуніанському дербі у квітні 2012 року – 4,049 млн. У червні більшу аудиторію зібрала гра Евертона та Ліверпуля (4,94 млн), проте її показували відразу два канали. Натомість битва Ліверпуля та МЮ зібрала біля екранів 25% передплатників Sky Sports – більше було лише у культового серіалу Гра престолів.

Додамо, що нічия дозволила "червоним дияволам" зберегти першу сходинку, але Ман Сіті за втраченими очками вже попереду. Ліверпуль відстає від лідера на три очки і йде четвертим.

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