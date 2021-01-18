"Эпизод с Мане? Как вы можете себе представить, мы не были рады этому. Странно. Очень странно. Садио вышел бы один на один, не дай рефери свисток. Мы были расстроены в перерыве, однако у нас еще оставалось время, чтобы забить, но нам немного не хватало качества в завершающей стадии атак.

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Мы разочарованы. Я думаю, что мы сделали достаточно для победы, особенно в первом тайме, когда мы контролировали мяч и создавали моменты. Мы просто не смогли забить. Справедливости ради, у соперника было всего пару моментов. Мы были опасны, и имели возможности выйти вперед, и я чувствую, что мы были лучшей командой на поле.

Похоже, у нас есть некоторые проблемы в финальной трети поля, нам не хватает удачи при завершении атак. Такое иногда случается в футболе – нужно просто продолжать упорно работать и двигаться вперед. Тогда это изменится", – поделился Хендерсон в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Ливерпуль и Манчестер Юнайтед так и не выявили сильнейшего, расписав нулевую ничью.

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