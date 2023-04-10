Подопечным Микеля Артеты откровенно посчастливилось не пропустить более 2 мячей в противостоянии 30 тура АПЛ против Ливерпуля.

Противостояние лидера чемпионата с мерсисайдцами на Энфилде завершилось отскоком в пользу Зинченко и Ко со счетом 2:2. Однако команда украинца была близка к еще не одному пропущенному голу.

Огненная концовка и отскок команды Зинченко в видеообзоре матча Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Как информирует Opta, представители Ливерпуля нанесли 19 (!) ударов из пределов штрафной соперника. Это антирекорд Арсенала в одном поединке АПЛ с момента появления соответствующей статистики в сезоне 2003/2004.

Напомним, Жезус и Мартинелли еще в первом тайме вывели "канониров" вперед, но Салах и джокер Фирмино вырвали ничью. Подопечные Артеты набрали 73 зачетных балла, Ливерпуль с 44 пунктами идет восьмым.

Ливерпуль чудом не одолел Арсенал в БЕЗУМНОМ матче АПЛ – Зинченко провалился, Салах не реализовал 2 пенальти подряд