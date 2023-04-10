Підопічним Мікеля Артети відверто пощастило не пропустити більше, ніж 2 м'ячі у протистоянні 30 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Протистояння лідера чемпіонату з мерсисайдцями на Енфілді завершилось відскоком на користь Зінченка і Ко з рахунком 2:2. Проте команда українця була близькою до ще не одного пропущеного гола.

Вогняна кінцівка та відскок команди Зінченка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Арсенал – 2:2

Як інформує Opta, представники Ліверпуля завдали аж 19 (!) ударів з меж штрафного суперника. Це антирекорд Арсенала в одному поєдинку АПЛ з моменту появи відповідної статистики у сезоні 2003/2004.

Нагадаємо, Жезус та Мартінеллі ще в першому таймі вивели "канонірів" вперед, але Салах та джокер Фірміно вирвали нічию. Підопічні Артети набрали 73 залікові бали, Ліверпуль з 44 пунктами йде восьмим.

Ліверпуль дивом не здолав Арсенал в БОЖЕВІЛЬНОМУ матчі АПЛ – Зінченко провалився, Салах не реалізував 2 пенальті поспіль