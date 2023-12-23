Эпизод случился на 33-й минуте встречи Ливерпуль – Арсенал. Провокатором в этой ситуации выступил Букайо Сака.

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Вингер Арсенала подтолкнул Цимикаса в борьбе за мяч у боковой линии. Грек потерял равновесие и упал, полетев в Юргена Клоппа, который тоже завалился на газон от столкновения. С наставником Ливерпуля все хорошо, а вот Цимикас поединок продолжить не смог.

Добавим, что первый тайм матча Ливерпуль – Арсенал завершился со счетом 1:1. На ранний гол Габриэля результативно ответил Мохамед Салах.

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