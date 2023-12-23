В рамках субботней программы 18-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 18-й тур

Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3

Голы: Эланга, 46, Вуд, 74 – Соланке, 50, 57, 90+4

Удаление: Боли, 23 (Ноттингем Форест)

Лутон – Ньюкасл – 1:0

Голы: Таунсенд, 25

Фулхэм – Бёрнли – 0:2

Голы: Ободер, 47, Берге, 66

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Борнмут вырвал победу над Ноттингемом. Этот поединок был дебютным для Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера "лесников" – и старт оказался тяжелым. Уже на 23-й минуте его команда осталась в меньшинстве в результате удаления Боли, однако до перерыва "вишенки" не смогли воспользоваться преимуществом.

А на старте второго тайма хозяева еще и вперед вырвались. Скотт потерял мяч на своей трети, чем подставил защитников (в частности, Забарного) – Вуд быстро пробросил сферу мимо них под удар Эланзи, а тот пробил с правого края штрафной. 1:0! Правда, уже на 50-й гости отыгрались усилиями Соланку (кстати, в затяжной перепасовке перед решающим ударом участвовал и Забарный).

Угловой на 57-й минуте принес Борнмуту второй гол. Мяч начал летать над штрафной площадкой, и все завершилось сбросом с удачным рикошетом под удар Соланке. 1:2 Казалось, что Ноттингему конец, однако подопечные Андони Ираолы свой успех не развили – за что и поплатились на 74-й минуте, пропустив с углового.

Гол прилетел из-под Забарного, но там не совсем его вина. Во-первых, Илья ориентировался на Ниакате – это был его прямой соперник. Он смотрел только на него, а Вуд подкрался сзади, оперся на спину украинцу и нанес удар головой. И оперся он достаточно жестко – есть вопросы к легальности подобного гола, ведь по сути Забарного двумя руками ударили в шею.

Илья едва не привез гол через несколько минут после этого, обрезавшись на чужой половине, но партнеры подстраховали. Именно поэтому оценки на статистических порталах не впечатляют, однако показатели у экс-динамовца хорошие. 4 выноса, 2 победных единоборства из 2-х, 78 касаний, 68 передач (61 точная), 7 пасов с продвижением.

И, к счастью, "ошибка" Забарного не привела к поражению, ведь в компенсированное время Соланке оформил хет-трик. Доминик замкнул классную подачу от Смита. 3:2 Борнмут празднует победу и поднимается на 11-ю позицию, оставляя Ноттингем в двух очках от зоны вылета.

В параллельном матче произошла сенсация – Лутон одержал победу над Ньюкаслом! Единственный гол во встрече на 25-й минуте провел Таунсенд. Правда, был еще один забитый мяч – это Исак прошил голкипера дебютантов АПЛ на старте второго тайма, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Благодаря этому успеху Лутон приблизился к выходу из зоны вылета. Победа была очень своевременной, ведь другой аутсайдер – Бёрнли – тоже выиграл. Подопечные Венсана Компани уверенно переиграли Фулхэм (0:2), забив дважды после перерыва. Гол+пас в активе Одобера.

Теперь Лутон отстает от спасительной 17-й позиции на два очка, а Бёрнли – на три.

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