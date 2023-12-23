Ливерпуль в рамках 18-го тура АПЛ 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 18-го тура АПЛ 2023/24 между Ливерпулем и Арсеналом начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начнёт встречу в основном составе.

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"Канониры" держатся на вершине АПЛ, имея 39 очков в активе. Столько же у Астон Виллы, однако бирмингемцы уже сыграли в текущем туре – а вот Ливерпуль отстаёт всего на один зачётный балл. Таким образом, сегодня лондонцы и мерсисайдцы решат, кто будет лидировать в чемпионате.

Стартовые составы

Ливерпуль:

Арсенал:

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