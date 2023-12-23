Захисник Ліверпуля Константінас Цімікас достроково завершив гру 18-го туру АПЛ проти Арсенала через зіткнення з Юргеном Клоппом.

Епізод трапився на 33-й хвилині зустрічі Ліверпуль – Арсенал. Провокатором у цій ситуації виступив Букайо Сака.

Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу за перше місце в АПЛ – Зінченко потрапив у старт

Вінгер Арсенала підштовхнув Цімікаса у боротьбі за м'яч біля бокової лінії. Грек втратив рівновагу і впав, полетівши у Юргена Клоппа, який теж завалився на газон від зіткнення. З наставником Ліверпуля все добре, а от Цімікас поєдинок продовжити не зміг.

Додамо, що перший тайм матчу Ліверпуль – Арсенал завершився з рахунком 1:1. На ранній гол Габріеля результативно відповів Мохамед Салах.

Брудний гол з-під Забарного не завадив Борнмуту переграти Ноттінгем, Лутон шокував Ньюкасл, Бернлі здолав Фулхем