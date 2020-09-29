"Мы играли замечательно. Не могу сказать ничего плохого об этой игре. Ливерпуль создал множество опасных моментов, и я не мечтаю, чтобы каждый момент заканчивался голом, но мы выиграли, и это было заслуженно. Могли ли мы забить больше Да, конечно. мы постоянно играли на высоком уровне.

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Время от времени игроки Ливерпуля наказывали Арсенал за их ошибки, и смогли помешать реализации их плана. Они придерживались его, но мы мешали сопернику снова и снова", – цитирует Клоппа Sky Sports.

После трех туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, Арсенал – 5-й.

Ливерпуль уверенно одолел Арсенал и сравнялся с лидерами АПЛ – Жота забил дебютный гол за мерсисайдцев