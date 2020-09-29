Ливерпуль принимал Арсенал в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Арсенал на Футбол 24.

Александр Ляказетт шокировал хозяев, открыв счет после ошибки защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона.

Ливерпуль официально подписал Диогу Жоту

Однако радость "канониров" длилась всего три минуты – Мане выровнял положение, а затем сам Робертсон реабилитировался и вывел свою команду вперед. После перерыва подопечные Клоппа продолжали владеть инициативой, что вылилось в третий и финальный гол от новичка мерсисайдцев Диогу Жоты.

После трех туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, Арсенал – 5-й.

Ливерпуль уверенно одолел Арсенал и сравнялся с лидерами АПЛ – Жота забил дебютный гол за мерсисайдцев