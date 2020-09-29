Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль принимал Арсенал в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Арсенал на Футбол 24.
Александр Ляказетт шокировал хозяев, открыв счет после ошибки защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона.
Ливерпуль официально подписал Диогу Жоту
Однако радость "канониров" длилась всего три минуты – Мане выровнял положение, а затем сам Робертсон реабилитировался и вывел свою команду вперед. После перерыва подопечные Клоппа продолжали владеть инициативой, что вылилось в третий и финальный гол от новичка мерсисайдцев Диогу Жоты.
После трех туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, Арсенал – 5-й.
Ливерпуль уверенно одолел Арсенал и сравнялся с лидерами АПЛ – Жота забил дебютный гол за мерсисайдцев