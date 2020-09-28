Последние две встречи между Арсеналом и Ливерпулем не принесли радости чемпиону, завершившись победами лондонцев – 2:1 в АПЛ и 5:4 по пенальти в Суперкубке. Допускать третью осечку Юрген Клопп явно не собирался, но "канониры" в новом сезоне стартовали не хуже мерсисайдцев – у обоих было по две победы. Словом, сегодня ожидался классный поединок, поэтому оба тренера выпустили максимально боевой состав.

Первую треть первого тайма трудно занести в актив хозяев. Да, Ливерпуль не получил ни одной атаки на свои ворота и раскатывал мяч по всей площади поля, однако в последней трети пройти блок Арсенала не удавалось – "красные" тормозили и сбивались на банальные кроссы, а главным достижением в этот период стала серия угловых. Лишь на 15-й минуте подопечные Юргена Клоппа разорвали оборону "канониров": Кейта пожонглировал мячом и сбросил его Александеру-Арнольду, тот прострелил в центр штрафной, а Мане замкнул мощным ударом в касание – Лено парировал!

Во второй трети тайма давление Ливерпуля стало более конкретным, а особенно сильно поле горело под ногами Трента, привлечённого почти ко всем атакам и моментов. На 21-й минуте фулбек получил шанс отличиться мощным ударом после выноса подачи с углового – мяч срикошетил от Бельерина и попал в перекладину. На 24-й высокий прессинг хозяев вылился в перехват паса Давида Луиса и выстрел Вейналдума с линии штрафной – точно в руки Лено. Наказание за расточительность прилетело через минуту: Арсенал вышел в контратаку с неудачным прострелом в штрафную, однако Робертсон неожиданно сбросил его на Ляказетта, стоявшего прямо перед воротами – Александр, избежав таким образом офсайда, ударом с отскоком от газона перебросил Алиссона. 0:1!

Впрочем, уже через три минуты Ливерпуль сравнял счёт: Салах переиграл Тирни, ворвался в штрафную с правого края и пробил с острого угла – Лено парировал, а Мане сыграл на добивании. После этого мерсисайдцы продолжали давление, а Арсенал всё чаще стал ошибаться на своей половине поля. При этом подопечные Микеля Артета ещё и пытались прессинговать, но отсутствие компактности только сильнее раскрывало команду. Так, на 34-й минуте Виллиан не успел за ван Дейком, дав ему исполнить диагональ на правый фланг, а потом не успел за Робертсоном – тот на левом краю штрафной получил точную подачу от Трента и оказался прямо перед Лено, уверенно его переиграв. 2:1!

До перерыва голом могли отличиться обе команды, хотя не все из них были бы засчитаны. У Ливерпуля на 36-й минуте прошёл мощный удар Александера-Арнольда с дистанции (над перекладиной), а лондонцы на 41-й огрызнулись передачей от Давида Луиса под выход Мейтленд-Найлса один на один – впрочем, хавбек не смог обработать мяч, а на повторе ещё и стал заметным офсайд (но арбитры не свистели). В конце концов, отдыхать футболисты ушли с преимуществом в пользу мерсисайдцев.

Второй тайм мерсисайдцы начали живо, едва не забив третий гол в результате прорыва Мане левым полуфлангом к линии штрафной – Садьо пробил над каркасом ворот. Впрочем, после этого Арсенал выровнял игру, даже несколько превосходя соперника в активности. Некоторое время обходилось без моментов, но на 60-й минуте Ливерпуль мог быть наказан выходом Ляказетта один на один. Алиссон спас хозяев, не дав себя перебросить, да и офсайд в том эпизоде ​​заметили – однако уже через три минуты Ляказетт вновь вышел лицом к лицк! Теперь всё было чисто (Себальос выдал классный пас) – француз бил низом, однако голкипер снова спас "красных".

Это привело Ливерпуль в чувство. Сразу после момента у собственных ворот Мане разогнал атаку, обыгрался с Фирмино и пробил из пределов штрафной с разворота, но мяч прошел мимо створа. Далее хозяева провели ряд стандартов, а на 76-й минуте Фирмино мог забивать с правого края штрафной – "круглый" рикошетом от защитника пролетел мимо дальнего угла. Впрочем, за минуту до этого только своевременный выход Алиссона за пределы штрафной спас мерсисайдцев от выхода Нкетии один на один. В целом, середину второго тайма трудно занести кому-то в актив – обе команды выглядели неплохо.

В эндшпиле встречи Юрген Клопп решил выпустить новичка Жоту – и не прогадал. Уже через две минуты после появления на поле Диогу неплохо пробивал с дистанции, а на 84-й минуте португалец открылся на левом краю штрафной под передачу Салаха. Далее последовал удар в ближний угол, однако мяч облизал сетку лишь с внешней стороны. Арсенал ничем не отвечал, а намёков относительно Жоты не понял. Наказание прилетело на 88-й минуте: Александер-Арнольд исполнил подачу, Давид Луис выбил её в центр, а одинокий Жота перехватил мяч на линии штрафной – далее последовал точный выстрел в левый нижний угол. 3:1! Гости капитулировали.

Таким образом, Ливерпуль набрал девять очков, поравнявшись с Лестером и Эвертоном на вершине турнирной таблицы АПЛ – "лисы" идут выше по разнице голов. У Арсенала в активе остаётся шесть зачетных баллов.