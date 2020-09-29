"Ми грали чудово. Не можу сказати нічого поганого про цю гру. Ліверпуль створив безліч небезпечних моментів, і я не мрію, щоб кожен момент завершувався голом, але ми виграли, і це було заслужено. Чи могли ми забити більше? Так, звісно. Ми постійно грали на високому рівні.

Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Час від часу гравці Ліверпуля карали Арсенал за їхні помилки, і змогли перешкодити реалізації їхнього плану. Вони дотримувалися його, але ми заважали супернику знову і знову", – цитує Клоппа Sky Sports.

Після трьох турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, Арсенал – 5-й.

Ліверпуль впевнено здолав Арсенал і зрівнявся з лідерами АПЛ – Жота забив дебютний гол за мерсисайдців