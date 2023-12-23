Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего в поединке 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Арсенал уже на 4-й минуте повел в счете – Габриэл замкнул подачу Эдегора со штрафного. Ливерпуль отыгрался еще до перерыва: Салах качнул Зинченко и пробил в ближний верхний угол – Райя не среагировал.

Ливерпуль – Арсенал: Клопп "травмировал" своего же подопечного – во всем виноват звездный одноклубник Зинченко

Во второй половине мерсисайдцы были ближе к голу – Джо Гомес немного не попал в дальний угол, а выстрел Эллиотта после рикошета пролетел мимо стойки. Лучший момент возник на 72-й минуте. Зинченко поскользнулся и помешал Эдегору, быстрая контратака Ливерпуля 5 в 2, но Александер-Арнольд умудрился попасть в перекладину. Игра так и завершилась ничьей 1:1.

Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ