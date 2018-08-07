Литовченко: Днепр Могилев – для меня это вызов

Украинский специалист Сергей Литовченко прокомментировал назначение на пост главного тренера белорусской команды Днепр Могилев.

"У меня было сразу несколько предложений, одним из которых был как раз могилевский Днепр. Мне позвонил агент спросил: есть ли у меня желание попробовать себя в Беларуси. Я ответил согласием, и мы начали переговоры. Я взял время на размышления, взвесил все плюсы и минусы и в итоге согласился.

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Всегда интересно работать там, где есть задачи. И не важно ты борешься за призовые места или за выживание. Главное, что есть задача! А просто болтаться в середине турнирной таблицы не интересно! Поэтому я и принял предложение из Могилева. Это для меня новый вызов.

Я считаю, что здесь достаточно неплохой чемпионат, команды достигают определенных успехов в еврокубках. Также у меня в Арсенале был капитаном Артем Старгородский, который поиграл в Беларуси за Шахтер. Он тоже мне много рассказывал о чемпионате.

Я хочу доказать всем, а прежде всего себе, что я чего-то стою. Я вижу, что ребята проникаются моей идеей. Если мы будем постоянно работать так, как сейчас, то у нас все получится, и мы выполним поставленную перед нами руководством задачи", – цитирует Литовченко официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний специалист возглавлял Арсенал-Киев, с которым победил в Первой лиге и вывел команду в УПЛ.

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