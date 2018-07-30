Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеке

В СМИ появилась информация о том, сколько зарабатывают главные тренеры в командах украинской Премьер-лиги. Наставник Шахтера Паулу Фонсека получает больше всех, а вот ситуация многих других тренеров плачевная.

Издание Sportarena подготовило анализ доходов рулевых из УПЛ. Портал опирается на данные, полученные от тренеров, агентов, функционеров, которые рассказали, "сколько может зарабатывать тренер украинской Премьер-лиги". В рейтинге прежде всего указана основная ставка - реальные деньги, которые они получают, не считая бонусов за переподписание контракта или выполнение поставленной задачи.

Рейтинг зарплат тренеров украинской Премьер-лиги за 2016-й. Инфографика

Лишь 5 наставников получают 10 тысяч долларов и более в месяц. По футбольным европейским меркам у остальных смешная зарплата, хотя простые украинцы могут и не согласиться с этим описанием. По сравнению с позапрошлым сезоном почти вдвое выросли доходы Пауло Фонсеки. Главный тренер Шахтера зарабатывает 3,9 млн долларов в год. У многих тренеров элитного дивизиона чуть ли не в 100 раз меньше. Ближайший "преследователь" португальца отстает в 5 с половиной раз. Александр Хацкевич получает 720 тысяч долларов годовых.

Юрий Вернидуб и Василий Сачко в прошлом сезоне боролись за третье место в таблице. Ворскла победила, но ее тренер чуть ниже в рейтинге зарплат и получает на 60 тысяч долларов в год меньше. Легенда Ювентуса Фабрицио Раванелли занимает пятое место, хотя и проваливает старт сезона с Арсенал-Киев. А вот меньше всего получает болгарский специалист Ангел Червенков в Черноморце – лишь 3 тысячи долларов.

12 тренеров УПЛ – кто сколько зарабатывает

12. Ангел Червенков (Черноморец Одесса) – 3 тысячи долларов в месяц

11. Александр Рябоконь (Десна Чернигов) – 4 тысячи долларов в месяц

10. Олег Бойчишин (Карпаты Львов) – 4 тысячи долларов в месяц

9. Жилмар (ФК Львов) – 4 тысячи долларов в месяц

8. Роман Санжар (Олимпик Донецк) – 5 тысяч долларов в месяц

7. Владимир Шаран (ФК Олександрия) – 7,5 тысячи долларов в месяц

6. Александр Бабич (ФК Мариуполь) – 7,5 тысячи долларов в месяц

5. Фабрицио Раванелли (Арсенал-Киев) – 10 тысяч долларов в месяц

4. Василий Сачко (Ворскла Полтава) – 15 тысяч долларов в месяц

3. Юрий Вернидуб (Заря Луганск) – 20 тысяч долларов в месяц

2. Александр Хацкевич (Динамо Киев) – 60 тысяч долларов в месяц

1. Паулу Фонсека (Шахтер Донецк) – 330 тысяч долларов в месяц

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